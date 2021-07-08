Более семи тысяч детей в Башкирии родились вне брака

В Башстате озвучили количество детей, рожденных вне брака. Данные были опубликованы ведомством накануне, 7 июля.
Так, в 2020 году в брак вступили 19 270 жителей республики. Наибольшее количество вступающих в брак - от 20 до 34 лет. 129 девушек и 9 юношей создали семью, не достигнув совершеннолетия.
Любви оказались покорны в минувшем году 571 жених в возрасте от 60-ти лет и 328 невест.
За прошлый год в браке родились 33 867 тысячи малышей, вне брака появились 7158 детей.
Ранее стало известно о том, что в Башкирии, по данным Росстата, выросла смертность населения и снизилась рождаемость.