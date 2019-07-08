В Уфе общественнику Азамату Галину начали угрожать за защиту Луизы Хайруллиной

Некий Антон Крайнов потребовал, чтобы Азамат Галин отозвал адвоката, в противном случае на него возбудят уголовное дело. Более того, в случае распространения «неудобной» информации журналистам, Антон Крайнов пообещал, что пострадают дети Азамата Галина.

- Если эту женщину поймают, оплачу ей адвоката. Мне кажется, ее не поймают. Похоже, все продумано было давно. И эта огромная волна социального одобрения. Откуда она? Все просто. Мы устали, что нас грабят. Нас грабят каждый день. Все всё знают.