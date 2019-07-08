В Петербурге и Москве обсудили реализацию нацпроектов в Ростовской области

Как сообщило издание RostovGazeta, в Санкт-Петербурге губернатор встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, они обсудили темы повышения платежной дисциплины потребителей голубого топлива, реконструкции газораспределительных станций и строительство новых газопроводных сетей.

Василий Голубев рассказал, что в регионе самыми нагруженными являются газораспределительные станции «Семикаракорск», «Новошахтинск» и «Сальск», поэтому необходимо заняться их реконструкцией. Тогда жители нескольких районов смогут забыть о проблемах с нехваткой газа. На встрече обсудили реализацию проектов в социальной сфере, в том числе строительство спортивных площадок. Алексей Миллер в ходе переговоров заявил, что региону будет оказана вся необходимая помощь.

На следующий день губернатор принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, которое провел премьер Дмитрий Медведев. Глава региона рассказал что порядка 190 миллиардов рублей, будет направлено на реализацию 49 нацпроектов в течение ближайших пяти лет. По его словам, за все мероприятия и сроки личную ответственность несут главы муниципалитетов.

В этот же день губернатор встретился с главой Минпромторга Денисом Мантуровым по вопросам реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». По первому область находится в перечне 20 российских субъектов-пилотов.

На встрече участники подчеркнули важность государственной поддержки и привлечения инвесторов в сферы вертолетостроения и производства сельхозтехники. По словам Василия Голубева, сохранению темпов развития отрасли и обновлению парка техники поможет поддержка от государства.