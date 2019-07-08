В Перми пройдет согласованный пикет в поддержку сестер Хачатурян

По словам Киселевой, она сама в детстве пострадала от домашнего насилия. Сестер Хачатурян обвиняют люди, которые жили в хороших семьях, уверена организатор массового пикета. Нездоровая атмосфера в доме нарушила психику сестер, поэтому их нельзя обвинять в убийстве, считает Киселева. Она добавила, что винить нужно насильника, а не жертв. Об этом пишет properm.ru.

В конце июля 2018 года в подъезде одного из домов Москвы было найдено тело 57-летнего мужчины, на котором были множественные колото-резаные ранения. По версии следствия, трое сестер 17, 18 и 19 лет убили своего отца. Они были вооружены ножом, молотком и газовым баллончиком. На девушек заведено уголовное дело по факту убийства группой лиц по предварительному сговору. Правонарушительницы признали свою вину и объяснили свой поступок систематическими издевательствами со стороны отца. Эксперты доказали, что сестры были жертвами сексуальных домогательств и насилия.