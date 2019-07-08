В Башкирии нашлись две пропавшие два дня назад школьницы
8 июля, 17:03ОбществоЗлата ЗуковичФото: vk.com
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Об этом сообщили в социальных сетях родственники девочек.
17-летняя Анна Мосман и 14-летняя Виктория Голубева пропали в Белебее 6 июля. В последний раз их видели около городского пруда.
Поиски девочек завершились вчера, 7 июля. Школьницы вернулись домой сами.
Где именно находились девочки неизвестно.
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