Уфимца посадили за покушение на убийство в ходе конфликта «стенка на стенку»

25-летний уфимец признан виновным в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

В мае 2018 года две компании молодых людей встретились в районе «Цыганская поляна» в Кировском районе Уфы с целью выяснения отношений в связи со взаимными оскорблениями, высказанными двумя мужчинами в ходе телефонного разговора. Каждый из оппонентов прибыл на встречу со своими знакомыми. Со стороны каждой компании прибыло не менее восьми человек.

Во время разговора один из молодых людей выстрелил в своего обидчика из травматического пистолета, а впоследствии пистолет дал осечку и второй парень в ответ имеющимся при нем ножом нанес удар в грудь стрелявшему, от полученного ранения последний вскоре скончался.

Осужденный два раза пырнул ножом находившегося рядом со стрелявшим мужчину. Другие участники конфликта также нанесли друг другу телесные повреждения, при этом двоим был причинен тяжкий вред здоровью, после чего обе компании скрылись с места происшествия.

Одному из потерпевших удалось выжить, молодой человек, стрелявший из травматического пистолета, скончался на месте.

Суд приговорил выжившего парня к лишению свободы на срок 6,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на год.