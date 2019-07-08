Телеканал «Рустави 2» снова начал вещание

Скандал вокруг телекомпании разразился после того, как в воскресенье, седьмого июля журналист Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. Об этом пишет RNS.

Все произошло во время съемок авторской программы «P.S.». После эфира недовольные граждане потребовали уволить Георгия Габуния и генерального директора «Рустави 2» Нику Гварамия.

Руководство грузинского телеканала уже прокомментировало случившееся. Поведение Георгия Габуния признали недопустимым. В любых обстоятельствах, даже при выражении авторской позиции, сотрудникам СМИ необходимо соблюдать этические нормы и придерживаться редакционной политики. Острые и провокационные формы выражения допустимы лишь тогда, когда они вписываются в русло определенное обществом, сообщили в «Рустави 2».