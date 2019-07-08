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СМИ: грузчикам Шереметьево подняли зарплату до 200 тысяч из-за “багажного коллапса”
8 июля, 16:43Общество
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Генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко сообщил, что организация «Шереметьево Хэндлинг», которая обеспечивает обработку багажа в аэропорте, увеличила зарплату своим сотрудникам с 45 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.
Тем не менее, информации о том, фиксированная ли это сумма или максимальная доплата за переработки – не уточняется. Также Василенко не разъяснил, одинаковая ли это сумма для уже работающих и вновь прибывших грузчиков, сообщает RNS.
Проверка по факту задержки багажа началась транспортной прокуратурой в начале прошлого месяца. 1 июля к ней присоединилась Генеральная прокуратура РФ.
В результате расследования своих постов лишилась часть руководителей компании «Шереметьево Хэндлинг». Также аэропорт расширил штат сотрудников, которые обеспечивают обработку багажа, более чем на 200 единиц. Кроме того, постепенно начался перевод авиарейсов из терминала D.
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