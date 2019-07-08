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Мусоровозам могут разрешить не платить налог по системе «Платон»
8 июля, 15:09Общество
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Члены Кабинета министров России поручили Минтрансу рассмотреть возможность освобождения мусоровозов от уплаты налога в системе «Платон».
Ведомство должно внести предложения об освобождении специализированных транспортных средств (мусоровозов) от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автотрассам, пишет RNS.
Также правительство Российской Федерации потребовало от Минфина, Минприроды и ФАС проработать вопрос об освобождении всех услуг по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов от налога на добавленную стоимость (НДС). Предполагается, что плата за вывоз мусора будет включена в единый платежный документ или в платежный документ за коммунальные услуги.
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