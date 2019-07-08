Мусоровозам могут разрешить не платить налог по системе «Платон»

Также правительство Российской Федерации потребовало от Минфина, Минприроды и ФАС проработать вопрос об освобождении всех услуг по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов от налога на добавленную стоимость (НДС). Предполагается, что плата за вывоз мусора будет включена в единый платежный документ или в платежный документ за коммунальные услуги.