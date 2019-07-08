Истории двух семей из Башкирии: одни пронесли любовь по жизни, а другие - не сберегли

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, очень уместно вспомнить, что семейное счастье зависит не только от наличия любви и страсти. Оно невозможно без взаимного доверия, уважения и верности, без этого любовь умирает. Две истории, которые мы хотим сегодня рассказать, красноречиво подтверждают всё вышесказанное.

Автор первой истории - вчерашняя школьница Наталья Кондратьева, вторую историю написала журналист Татьяна Майорова.

Удивительные люди рядом

Каждый человек хочет узнать секреты долголетия и сохранения здоровья. Мы думаем, что они скрыты от простых людей: закопаны в гробницах, описаны в древних летописях или вовсе давно утеряны. Но это не так. Любой прекрасно знает, что для здоровья нужно заниматься собой: поддерживать тело в тонусе, не иметь вредных привычек, а самое главное быть оптимистом в любой ситуации. Все это знают, но далеко не все следуют этим истинам.

В моей жизни всегда было два примера для подражания – бабушка и дедушка - Сергей Николаевич Колпиков и Галина Ефремовна Инсарова. В этом году дедушке исполнится восемьдесят четыре года, а бабушке – семьдесят девять лет. За свою жизнь они прошли многое, и вот сейчас они пожинают плоды своей упорной работы в молодости.

Они - словно герои нашей семьи: энергичные и всегда позитивные. И удивляет даже не только то, что в свои годы они сохраняют бодрость и жизнелюбие, но и то, что до сих пор оба работают в Башкирском государственном медицинском университете: бабушка - доцент кафедры нормальной физиологии, а дедушка - доцент кафедры восстановительной медицины. За 50 с лишним лет работы в вузе на их занятиях и лекциях побывали тысячи студентов, и каждому они дарили знания, тепло и любовь.

Дедушка начал работать в 1958 году, вернувшись в Уфу после окончания института физкультуры им. Лесгафта в Ленинграде. Работал тренером и параллельно учился на врача. Профессионально занимался акробатикой.

После окончания мединститута в 1965 году защитил кандидатскую диссертацию и начал преподавать. Всю жизнь он несет студентам-медикам знания о том, как беречь здоровье, и при этом подтверждает теорию своим примером.

Сергей Николаевич всю жизнь ведет очень активный образ жизни – тренируется сам и вдохновляет на это других людей. Долгие годы зимой купался в проруби и ходил в осеннем плаще. Доходило даже до того, что бабушке с укором говорили люди: «Что же вы своему мужу зимнее пальто не купите?».

Когда стал постарше, постоянно бегал на работу и обратно трусцой, примерно десять километров в одну сторону. Он всегда принимал участие во всех лыжных гонках за честь университета. В шестьдесят лет ему не давали больше сорока. И до сих пор он поддерживает себя в хорошей физической форме.

Когда пришло время оформлять пенсию, у дедушки открылся еще один талант. Он - душа компании, прекрасно играет на гитаре и поет. Поэтому он начал писать прекрасные песни.

Бабушка Галина Ефремовна после окончания биофака БГУ пришла молоденькой аспиранткой работать на кафедру в медицинский институт, где и познакомилась с Сергеем Николаевичем. Писали и защищали свои кандидатские диссертации они вместе у одного научного руководителя. Это их и сплотило в те годы и послужило началом новой семьи.

После защиты диссертации бабушка начала работать на кафедре нормальной физиологии, где работает и по сей день, вот уже 50 лет. Сотни бывших студентов благодарны ей за полученные знания. Она - из тех преподавателей, которых всегда помнят.

И дома бабушка всегда является примером оптимизма и позитивного отношения к жизни. Она - организатор всех семейных торжеств и посиделок. С молодости у них собирались большие веселые компании коллег. Двери их дома всегда открыты для друзей, родных и близких. Люди, приходящие к ним, всегда получают поддержку, заботу и доброе слово. Бабушка – прекрасная хозяйка и хранительница домашнего очага.

Помимо упорства и успехов в работе мои бабушка и дедушка по сей день сохраняют главный успех в их жизни – семью. Сергей Николаевич и Галина Ефремовна в браке уже пятьдесят два года. У них две дочери и четверо внуков. Все мы гордимся своей семьей, потому что у её истоков стоят эти два прекрасных человека. Они научили нас никогда не сдаваться, не обращать внимания на неудачи, поддерживать друг друга и всегда держать спину прямо.

Мы живём в невероятном мире, потому что каждый день нас окружают люди, достойные огромного уважения. Достойные того, чтобы брать с них пример и делать свою жизнь лучше.

Жизнь после беды

Пошел уже пятый год с того дня, как жизнь 29-летней уфимки Динары Каримовой раскололась на «до» и «после» беды.

Трагическая история этой девушки потрясла многих. Пожар в малосемейном общежитии на бульваре Молодежи в Уфе произошел ранним утром 9 мая 2015 года. Все жильцы спали, когда в коридоре первого этажа малосемейки возник огонь из-за короткого замыкания. Динара вспоминает, как проснулась от дыма и увидела, что входная дверь в их комнатку уже вовсю полыхает.

Ее мама – редактор отдела «Театральное искусство, кино и телевидение» газеты «Тамаша» Альмира Каримова – схватила на руки полуторагодовалую внучку – дочку Динары и бросилась с ней к окну, пытаясь распахнуть рамы. Но решетки на окнах лишили шансов на спасение. Динара попыталась проскользнуть в ванную, чтобы набрать воды и сбить пламя с двери, но к тому моменту уже вспыхнули шторы и обои. Пламя было настолько сильным, что как только Динара приблизилась, огонь перекинулся на волосы на ее голове. В ту же минуту ее мама с внучкой на руках рухнула на пол.

Вероятно, у Альмиры Фаритовны не выдержало сердце, когда она увидела вспыхнувшую как факел дочь, а у Динары в тот же миг случился инсульт от болевого шока и от вида упавших мамы и дочурки. Она лишилась сознания. Позднее ей рассказали, что мама умерла сразу, за жизнь ее дочки врачи еще боролись какое-то время, но не смогли спасти.

Динара провела почти месяц в коме и все-таки вернулась на этот свет. Ей предстояло пройти долгий путь реабилитации, которому еще не видно края.

- Каждый день был хуже предыдущего. Мне не хотелось просыпаться, чтобы не чувствовать боль. Я не хотела жить. Я каждый день сгорала снова вместе с мамой и дочкой. Я молила каждый день, чтобы Бог меня забрал, но я выжила, - рассказала она о том жутком периоде своей жизни.

Маленькая хрупкая девушка почти целые дни проводила, лежа в кровати, потому что подняться без посторонней помощи была не в состоянии. Несколько месяцев в конце 2017 года она провела в интернате. Было трудно. Она надолго оставалась наедине со своими мыслями, вспоминала маму и крошку Амилию, в тысячный раз прокручивала в голове последние минуты их жизни и испепеляла себя мыслями о том, все ли сделала ради их спасения. Представляла, какой бы стала ее дочурка, которой сегодня шел бы уже пятый год. Но она не хотела быть постоянным объектом жалости, так что тяжелые мысли находили выход наружу в основном только в виде душераздирающих записей на ее странице в соцсети.

Минуты отчаяния сменялись приступами упрямства и гнева на собственное бессилие.

- Я должна жить! Я хочу жить! – повторила она несколько раз во время нашего общения – возможно, не столько для меня, сколько для себя самой.

В прошлом году случилась без преувеличения судьбоносная встреча. Навестить Динару в интернат приехал молодой человек, который позднее стал приезжать к ней снова и снова. А через некоторое время он предложил Динаре стать его женой. Девушка как за соломинку ухватилась за эту возможность вернуться из интерната в свою комнату. Она светилась счастьем.

К сожалению, счастье закончилось слишком быстро. Молодой муж довольно скоро стал тяготиться необходимостью ухаживать за парализованной женой, тратить свои молодые годы на заботу о ней он явно не собирался. Зато успел уговорить ее оформить на себя частное предприятие и начал обрабатывать на предмет переоформления на него прав на комнату, оставшуюся Динаре после гибели мамы и дочки.

Но тут она оказалась непреклонна, четко представив, какими последствиями для нее может обернуться подобное «доказательство любви». Иллюзии в отношении намерений мужа у Динары постепенно улетучились. Не исключено, что в начале их отношений он и в самом деле хотел помочь девушке, но, видимо, оказался морально не готов к тому, что это потребует слишком много времени, физических и душевных сил, а также средств. В итоге когда выяснилось, что Динара не намерена переписывать на него свою квартиру, жених пропал и давно уже не появлялся.

- Меня предупреждали многие, что здоровый человек вряд ли будет жить с женщиной-инвалидом. Но я верила, потому что полюбила его. К сожалению, он оказался не тем, кого я надеялась в нем найти. Дай Бог ему никогда не пережить того, что я перенесла из-за него, - говорит Динара.

…Сейчас она живет в своей комнате одна. Как она признается, старается держаться, но порой накатывают приступы жуткого отчаяния. Не так давно девушка перенесла микроинфаркт. Теперь часто вызывает скорую.

Ходить она пока не начала, хотя на крыльях зарождавшегося семейного счастья пыталась делать первые шаги. Но потом, когда семейный очаг потух, Динара вновь обессилела. Хотя некоторые сдвиги имеются, ее свозили к костоправу, который хорошо поработал с ее телом, Возможно, благодаря этому, у Динары прошли головные боли.

Попасть на лечение в госпиталь или лечебный центр по линии одного из благотворительных фондов Динаре так и не удалось. Она объясняет это тем, что не сможет без постороннего ухода посещать процедуры, а просто так переселяться в стационар, чтобы лежать в постели, смысла она не видит. Тем временем для выздоровления Динаре очень нужны игрорефлексотерапия, массаж, логопед, ЛФК, магнит, миостимуляции и прочие процедуры, а всё это требует оплаты.

Во время Уразы ее каждый день возили в мечеть, в том числе вечером на ифтар кушать. Сейчас она питается тем, что приготовят соседки: гречкой, рыбой и т.д. По вечерам они заглядывают к Динаре, помогают помыться, сменить белье.

- Я познакомилась с многими людьми в мечети, обещали помочь, вот жду. Думаю, что скоро приедут, пока они заняты строительством медресе, - делится своими немногочисленными новостями Динара.

Мы долго думали, стоит ли писать эту статью. И решили, что пользы от нее будет больше, чем вреда. С одной стороны, есть вероятность, что недоброжелатели, которые тоже были в жизни Динары, могут позлорадствовать, но пусть в этом им Бог будет судьей. С другой стороны, те, кто раньше помогал Динаре, возможно, уверены до сих пор, что у нее все прекрасно, и не навещают ее, чтобы не мешать ее якобы семейному благополучию. А сама она стесняется напомнить о себе, хотя и очень нуждается в общении с добрыми и отзывчивыми людьми.

– Я все-таки надеюсь, что поправлюсь и смогу жить полноценной жизнью и найти свое счастье, - повторяет Динара словно заклинание или молитву. - Я хочу жить.