Гройсман: не вижу причин роста цен на газ для жителей Украины

Он пояснил, что запаса в 20 миллиардов кубометров, который должен быть сформирован к началу отопительного сезона, хватит для нужд государства в этот период, сообщает газета «Известия» 8 июля.

Гройсман также пообещал лично следить за действиями «Нафтогаз» по регулированию ценовой политики.