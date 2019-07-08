Гройсман: не вижу причин роста цен на газ для жителей Украины
8 июля, 18:43ОбществоФото: commons.wikimedia.org
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По словам главы правительства Украины Владимира Гройсмана, для повышения цен на отпускаемый населению страны газ причин нет.
Он пояснил, что запаса в 20 миллиардов кубометров, который должен быть сформирован к началу отопительного сезона, хватит для нужд государства в этот период, сообщает газета «Известия» 8 июля.
Гройсман также пообещал лично следить за действиями «Нафтогаз» по регулированию ценовой политики.
Ранее, 5 июля, глава данной компании Андрей Коболев выразил опасение, что стране может грозить техногенная катастрофа. Риск такого развития событий появится в случае, если не удастся закачать в хранилища необходимый объем топлива, добавил он.
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