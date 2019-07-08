Большинство жителей РФ назвали обязательной регистрацию брака

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В результате опроса ВЦИОМ выяснилось, что 77% россиян считают регистрацию брака в ЗАГСе обязательной.
Для граждан старше 60 лет данный показатель ещё выше - 84%, информирует газета «Известия» 8 июля.
Не считают необходимой регистрацию брака лишь 11% респондентов. При этом среди молодых людей данное мнение пользуется более высокой популярностью. Такой ответ дали 17% опрошенных от 18 до 24 лет и 18% - от 25 до 34 лет.
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