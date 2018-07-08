Трудное счастье: дочь погибшей в огне журналистки из Уфы вновь обрела семью

Наша героиня - 28-летняя уфимка Динара Каримова, которая три года назад потеряла в пожаре маму и полуторагодовалую дочку, а сама перенесла инсульт и осталась парализованной. И вот внезапно в ее жизни произошла удивительная перемена.

«Я каждый день сгорала снова»

Трагическая история этой девушки потрясла многих. Пожар в малосемейном общежитии на бульваре Молодежи в Уфе произошел ранним утром 9 мая 2015 года. Все жильцы спали, когда в коридоре первого этажа малосемейки возник огонь из-за короткого замыкания. Динара вспоминает, как проснулась от дыма и увидела, что входная дверь в их комнатку уже вовсю полыхает.

Ее мама – редактор отдела «Театральное искусство, кино и телевидение» газеты «Тамаша» Альмира Каримова – схватила на руки полуторагодовалую внучку – дочку Динары и бросилась с ней к окну, пытаясь распахнуть рамы. Но решетки на окнах лишили шансов на спасение. Динара попыталась проскользнуть в ванную, чтобы набрать воды и сбить пламя с двери, но к тому моменту уже вспыхнули шторы и обои. Пламя было настолько сильным, что как только Динара приблизилась, огонь перекинулся на волосы на ее голове. В ту же минуту ее мама с внучкой на руках рухнула на пол.

Вероятно, у Альмиры Фаритовны не выдержало сердце, когда она увидела вспыхнувшую как факел дочь, а у Динары в тот же миг случился инсульт от болевого шока и от вида упавших мамы и дочурки. Она лишилась сознания. Позднее ей рассказали, что мама умерла сразу, за жизнь ее дочки врачи еще боролись какое-то время, но не смогли спасти.

Динара провела почти месяц в коме и все-таки вернулась на этот свет. Ей предстояло пройти долгий путь реабилитации, которому еще не видно края.

- У меня были скрючены руки, я получила сильный ожог внутренних органов, у меня не было зубов, так как их выломали врачи, чтобы вставить дыхательную трубку. Я через трубку дышала, через трубку ела, через трубку пила. Спустя некоторое время меня увезла тетя в Учалы. Там меня положили в больницу. Мои руки каждый день привязывали к доске на целый час. Это были настоящие пытки. Я тряслась от боли. Я не могла кричать, могла только плакать и материться про себя. Я заработала страшные пролежни. Каждый день был хуже предыдущего. Мне не хотелось просыпаться, чтобы не чувствовать боль. Я не хотела жить. Я каждый день сгорала снова вместе с мамой и дочкой. Я молила каждый день, чтобы Бог меня забрал, но я выжила, - рассказала она о том жутком периоде своей жизни.

Потом родственникам, видимо, надоело ухаживать за ней, когда стало понятно, что парализованная девушка так быстро не восстановится. Посторонний человек - свекровь ее подруги тогда договорилась о госпитализации Динары в клинику, и ее на «скорой» доставили из Учалов в Уфу. Долгое время она существовала между больницами и одиноким пребыванием дома, где на ее последние сбережения был сделан косметический ремонт после пожара. Так она осталась совсем одна. За несколько лет до пожара погиб еще и ее братишка. Первый муж Динару бросил с ребенком. Так что помощи ждать особо было неоткуда.

«Я должна жить!»

…Мы познакомились с Динарой прошлой осенью. Я решила отдать ей инвалидную коляску и трость, которыми пользовалась моя мама, ушедшая минувшим летом. Хотелось, чтобы мамины вещи помогли другому человеку.

Встреча с Динарой лично меня потрясла. Маленькая хрупкая девушка почти целые дни проводила, лежа в кровати, потому что подняться без посторонней помощи была не в состоянии. Несколько месяцев в конце 2017 года она провела в интернате. Было трудно. Она надолго оставалась наедине со своими мыслями, вспоминала маму и крошку Амилию, в тысячный раз прокручивала в голове последние минуты их жизни и испепеляла себя мыслями о том, все ли сделала ради их спасения. Представляла, какой бы стала ее дочурка, которой сегодня шел бы уже пятый год. Но она не хотела быть постоянным объектом жалости, так что тяжелые мысли находили выход наружу в основном только в виде душераздирающих записей на ее странице в соцсети.

Минуты отчаяния сменялись приступами упрямства и гнева на собственное бессилие.

- Я должна жить! Я хочу жить! – повторила она несколько раз во время нашего общения – возможно, не столько для меня, сколько для себя самой.

Динара всегда была девушкой с характером, мама вырастила ее капризулей. Возможно, именно благодаря этому свойству характера, она и выкарабкалась после трагедии. Вопреки безрадостным диагнозам врачей проявила упрямство и решила не поддаваться малодушию и во что бы то ни стало жить во имя памяти мамы и дочурки. Потому что они бы так хотели.

Будучи очень чистоплотной, она отказалась спать на интернатовском матрасе и постельном белье, попросила привезти из дома свои вещи, чем сразу вызвала неприязнь у кое-кого из медперсонала.

Почему-то почти все, кто знал историю Динары, были уверены, что она должна быть лохматой, нечесаной, немытой и зареванной. Но она в этот стереотип «несчастной инвалидки» никак не вписывалась. Подружилась с местным парикмахером, и та стала ее часто навещать, сооружая на голове Динары изящные прически. На руках у нее был красивый маникюр. Устав от больничной еды, Динара пару раз позволила себе заказать в стационар пиццу и суши. Такое ее поведение возмутило стайку девчонок «а-ля Дом-2», которые как-то раз принесли гостинцы Динаре, но узнав от персонала о ее «фокусах», заявили, что парализованная пациентка не имеет морального права подобным образом тратить деньги, а должна всё пускать на лекарства. Пылающие «праведным гневом» девицы стали третировать Динару по телефону и в соцсетях. Мне тоже довелось пообщаться с ними. Это был еще тот «вынос мозга». К счастью, удалось заблокировать их аккаунты в соцсетях, и постепенно юные бестии угомонились.

«Он сказал, что полюбил мою душу»

С Ильдаром Динара познакомилась случайно в мае этого года, вскоре после третьей годовщины со дня гибели мамы и дочки. Девушке приглянулся высокий статный мужчина, но она ни на что не рассчитывала. Многие, кто ее навещал, потом пропадали. Навещать инвалида – не самое оптимистичное занятие. Однако Динаре и Ильдару было суждено встретиться снова.

- Во время Священного месяца Рамадан положено помогать ближним, делать хаир. Мы с братом и друзьями узнали, что есть такая девушка, которая осталась совсем одна. Брату пришло об этом сообщение. Решили купить продукты, вещи и навестить ее. Мы даже не хотели заходить в комнату поначалу, потому что мусульманину нельзя на лицо посторонней женщины смотреть, тем более во время поста. Хотели продукты оставить возле двери и уехать. А я вдруг подумал, как же она вещи заберет, она же не может ходить. Тогда я положил ей пакет на кровать и ушел, - вспоминает Ильдар.

Потом он уехал к родителям в Дюртюли. А затем начали происходить странные события, которые молодой человек воспринял не иначе как знамения свыше.

- Однажды вдруг Динара мне приснилась. Я увидел, как она ходит вокруг меня, косички в волосах. Тогда я решил снова ее навестить, мы стали разговаривать, и я проникся уважением к этой маленькой отважной девушке, которая пережила беду, - волнуясь, рассказывает Ильдар. - О женитьбе на ней я тогда еще не думал, но Динара осталась у меня в голове. Потом она прислала мне свои фотографии, которые были сделаны до пожара. И я внезапно узнал в ней девушку, которая раньше часто мне снилась. Я воспринял это как еще одно знамение. Мы с ней очень быстро почувствовали, что стали родными по духу людьми. И тогда я принял решение, что мы должны быть вместе.

27 мая у Динары и Ильдара был никах, с того дня они считают себя мужем и женой.

- Ильдар пришёл, увидел, победил, - вспоминает Динара, держа за руку мужа. - Он сказал, что хочет никах, и всё получилось так, как получилось, Любой человек - это подарок Божий. Я и отнеслась к этому как будто так и надо. Подумала, что он мне в награду послан Богом за моё терпение и силу веры.

Известие о том, что Динара вышла замуж, без преувеличения поразило всех. Многие наверняка были готовы скорее к известию, что с ней опять стряслась какая-то новая беда, чем к новости о замужестве неходячей пациентки интерната. Но эта девушка опять сломала стереотипы. Все еще не веря ее счастью, некоторые «доброжелатели» стали строить версии относительно «истинных намерений» Ильдара: дескать, на квартиру позарился и т.д., и т.п.

А вот и нет! Есть у Ильдара и жилье свое, и машина. Он - вполне благополучный молодой мужчина. Секрет их семейного счастья, по его словам, кроется в другом.

- Я каждый день открываю в Динаре всё новые черты, которые мне очень нравятся. Она - словно человек Света, рядом с ней я чувствую, как во мне стало многое меняться в лучшую сторону - в поведении, в общении с родителями, например, - признается Ильдар, с нежностью глядя на жену.

- Он сказал, что полюбил мою душу. Говорит, что я - его успокоение, - произносит Динара со счастливой улыбкой. Она теперь почти всегда улыбается. Даже если надевает на лицо медицинскую маску, чтобы, не дай Бог, не подхватить какую-либо инфекцию, глаза ее все равно излучают радость.

Про Ильдара она говорит с уважением, как положено истинной мусульманской жене.

- Он закончил УГНТУ (я всегда хотела умного мужа!), у него руки золотые, как у моего картатайки, он порядок любит, как моя нэнейка и я. Он веселый, как мой братишка и при этом строгий, как моя мамочка. Знаете, в нём я нашла всех, кого потеряла, всех, кого так люблю. Я приобрела снова всю свою семью только в одном человеке... Мамочка моя его очень полюбила бы, вот в этом я полностью уверена, они похожи характерами даже, - говорит Динара. Она всегда умела так красиво излагать свои мысли, что заслушаешься. А теперь с особым удовольствием старается красиво говорить о любимом человеке. - Он рассказал мне, что был раньше женат, что у него есть восьмилетний сын от первого брака. Но для меня не важно, где он работает, сколько получает, как и с кем жил до встречи со мной. Для меня он - мой мир, моя Вселенная,

Ильдар тоже не скупится на нежные слова в адрес жены. Когда он впервые назвал Динару «мой персик, моя сладенькая», она обомлела – такими словами ее раньше называла мама.

Первое, что они с мужем сделали после бракосочетания – поехали навестить могилки Динариной мамы и дочки в Зауралье. Обе они Динаре продолжают сниться по-прежнему. Только теперь она просыпается без слез, а с теплом в душе, будто после долгожданной встречи с родными.

Конечно, этой молодой семье непросто. Ильдару пришлось взять на себя практически все заботы по дому. Динара из-за этого очень переживает и мечтает, когда сможет ходить и готовить вкусные блюда для своего любимого и для детей.

- В планах на будущее у нас заниматься благотворительностью, помогать таким же людям, как мы, кто нуждается в поддержке. Мечтаем также нарожать много-много детишек, построить свой дом. Все по воле Аллаха, - говорит Ильдар.

Но это все – мечты о будущем. А пока они вместе учатся ходить. Динаре шаги даются с большим трудом и болью, но она пытается подниматься на ноги вновь и вновь.

- Если мне становится вдруг плохо, Ильдар поднимает меня на руки, и я сразу чувствую такую легкость и радость. Я люблю, когда он меня поднимает, с самого детства любила «на ручках быть». В эти моменты особенно чувствую, что я ему не безразлична, - делится она своими переживаниями. – Муж сказал, что хочет поставить меня на ноги во чтобы то ни стало!

Динара уверена, что должен наступить переломный момент, после которого она резко пойдет на поправку. Сейчас она проходит курс лечения у мануального терапевта. Молодые люди копят средства на поездку в госпиталь Бурденко, где Динаре должны провести высококвалифицированное обследование, а затем назначить курс лечения и реабилитации. Требуется также немало средств на медикаменты. К сожалению, пока на всё это их семейного бюджета недостаточно.

Динара и Ильдар заслужили свое трудное семейное счастье. А теперь они каждый день стараются заслужить и вымолить здоровье для Динары.