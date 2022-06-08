Вузы Уфы: выбор будущей профессии после 11 класса

У уфимских абитуриентов большой выбор, куда поступать после 11 класса, но конкуренция в столичных вузах Башкортостана довольно высока, поэтому лучше подавать заявление на несколько направлений одновременно.
Около 70% вакантных мест на бирже труда в Уфе приходится на рабочие специальности. Остаются востребованными профессии инженеров, IT-специалистов, преподавателей, агрономов, менеджеров, рекрутеров.
Каких специалистов не хватает в Уфе:
Нехватка кадров в Уфе наблюдается в лесном и рыбном хозяйстве, экономике, аграрном секторе, нефтегазовой сфере, теплоэнергетике и управлении. В Министерстве семьи и труда Башкирии отметили, что потребность в квалифицированных кадрах с высшим образованием в долгосрочной перспективе будет постоянно увеличиваться.
В башкирской столице свыше 15 вузов, включая филиалы крупных российских университетов. Все они сотрудничают с российскими научными центрами, поддерживают партнерские связи с предприятиями и компаниями региона, что позволяет предлагать студентам высшее образование самых современных стандартов.
В пятерку престижных вузов Уфы входят:
В уфимских вузах можно поступить как на бюджетные места, так и на платные программы обучения. Большего всего мест на бюджет имеет УГНТУ — 1700 мест, в БашГУ — 1300 мест. Стоимость контрактной основы зависит от специализации и составляет в среднем 110 тысяч рублей в год.
Профильным вузом, куда можно поступить в Уфе на медспециальности, является медуниверситет — БГМУ. Здесь есть четыре факультета.
Из перспективных медспециальностей, на которые можно поступить в Уфе, — биоинженер и биотехнолог. По таким направлениям обучают по профпрограмме «Биотехнология» два вуза: УГНТУ (баллы — от 195, контрактная основа — от 125 тысяч руб.) и БашГУ (баллы — от 138, контракт — от 40 тысяч руб.).
Еще одно медицинское направление, которое доступно абитуриентам в Уфе, — ветеринар. Учиться можно в БГАУ: для поступления нужно от 157 баллов, оплата контракта — от 260 тыс. руб.
В Уфе более 10 вузов осуществляют подготовку финансистов и экономистов разных уровней и направлений. Есть возможность учиться на инженеров-экономистов, специалистов банковского сектора и торговли, бухгалтерского учета и аудита, бизнес-аналитика.
Куда в Уфе поступать на экономическую направленность:
На специализацию «Торговое дело» можно поступить в ближайшее время в два уфимских вуза: БашГУ и Башкирский кооперативный институт. На самые перспективные направления — «Экономическая безопасность» и «Бизнес-информатика» — ведут набор УГАТУ, БГАУ, БашГУ, УГНТУ.
Бюджетные проходные баллы для поступления на экономические специальности в Уфе довольно лояльные — от 145 баллов, средняя стоимость платного обучения — 90 тысяч рублей.
Обратите внимание, что профвузы Уфы, например нефтегазовый и авиационный университет, ведут подготовку специалистов для работы в конкретных отраслях экономики. Выпускники таких вузов быстрей трудоустраиваются, поскольку имеют узкую направленность специализации.
Большая часть уфимских вузов имеет профпрограммы для подготовки технических специалистов в разных сферах.
Куда поступать:
В вузы Уфы поступить можно на технические специальности для разных отраслей экономики. Например, на специалиста по электротехнике и электроэнергетике — в УГНТУ, на машиностроение и прикладную математику — в УГАТУ, на технолога общепита — в БГАУ и филиал РУК, на технического специалиста по наземному транспорту — в УфИПС.
Чтобы поступить в Уфе на технические специальности, не требуется большого количества проходных баллов, но нужно иметь способности в точных науках. Средняя стоимость обучения на айти-специалиста — 90 тысяч рублей, на другие технические спецификации — 110 тысяч рублей.
Одной из самых распространенных направленностей, куда хотят поступать уфимские абитуриенты, является юриспруденция. В Уфе по данному направлению ведут прием пять вузов по нескольким профпрограммам.
Куда советуют поступать:
Профильным вузом в Уфе, осуществляющим подготовку специалистов юридической направленности, является юридический институт МВД РФ. Здесь можно поступить на три программы обучения: правовое обеспечение национальной безопасности, оперативно-разыскная деятельность и правоохранительная деятельность. Поступить в УЮИ можно по прямому набору и по направлению отдела внутренних дел по месту регистрации. В последнем случае выпускник вуза направляется на службу в тот ОВД, который выдал направление.
Единственный вуз в Уфе, после окончания которого можно стать офицером запаса или кадровым офицером, — УГАТУ. Для этого нужно поступить в одно из подразделений вуза — институт военно-технического образования (ИВТО). Это не военный вуз в обычном понимании, а военное училище внутри гражданского вуза. Студент во время учебы в ИВТО осваивает одновременно две специальности: гражданскую и военную.
Конкурс на факультет обычно большой: 2-3 человека на место, и для поступления требуется сдать испытание на физическую подготовку и пройти специальную медкомиссию с профессионально-психологическим отбором. Но в вузе есть возможность поступить в ИВТО со второго или третьего курса, если студент имеет хорошую успеваемость.
Выпускники института военно-технического образования Уфы востребованы в воинских частях Воздушно-космических сил России. При этом нередко студенты заключают контракты еще во время прохождения учебы в вузе.
На международника поступить в Уфе можно на факультет международных отношений и внешней политики в БашГУ. Здесь готовят дипломатов и политологов: информации о бюджете на 2022/2023 учебный год нет, но в минувшем году для поступления нужно было набрать не менее 110 баллов. Есть и контрактная основа — от 110 тысяч руб. за год.
Политологов готовят и в БАГСУ — для этого нужно поступить на профильное направление «Информационно-коммуникационные ресурсы в политической деятельности». Оплата годового обучения начинается от 59 тысяч руб., но есть и бюджетный вариант.
На дипломата поступить можно и в УГНТУ: на факультете «Зарубежное регионоведение» готовят специалистов-востоковедов по цифровой политике и коммуникации с общественностью в ТЭК. Информации о наличии бюджетных мест нет, а обучение по контракту стоит от 115 тысяч рублей.
На факультете публичной политики и соцнаук в вузе готовят кадры по международному деловому и публичному администрированию. Абитуриентам, чтобы поступить на это направление, необходимо набрать минимум 178 проходных баллов, платная основа — 82 тысячи рублей.
В Уфе есть профильный вуз, готовящий педагогов по различным направлениям, — БГПУ им. М. Акмуллы. Здесь более 50 профпрограмм и свыше 1000 бюджетных мест.
Куда поступать в БГПУ:
Для поступления в педуниверситет надо набрать не менее 170 баллов.
На педагога в Уфе можно поступить и в БашГУ на двухпрофильные программы: русский и иностранный язык, русский язык и литература.
Поступить на спортивное направление в Уфе можно в два вуза: профильный БИФК и на факультет физкультуры в БГПУ.
В БИФК есть три направления:
На 2022/2023 учебный год в вузе нет набора на бюджет, есть только платные программы поступления от 75 тысяч рублей.
В педуниверситет можно поступить на педагога по физкультуре по профнаправлениям «Физическая культура» и «Физическая культура и ОБЖ». В вузе есть бюджетные места, чтобы поступить, необходимо набрать не менее 190 баллов (в том числе экзаменационное испытание по физической подготовке), стоимость платного варианта — от 110 тысяч рублей.
Вместе с тем по программе «Физкультурно-спортивная деятельность» в вузе готовят профессиональных спортивных тренеров: оплата годового обучения — от 40 тысяч рублей, набор на бюджет — от 144 баллов.
Единственный вуз в Уфе, где готовят кадры в области искусства и культуры, — УГИИ им. З. Исмагилова. На факультете изобразительных искусств есть два профнаправления: рисунка и дизайна, а также живописи. Для поступления нужно будет сдать творческое испытание. В учебном учреждении значительное внимание уделяется творчеству, систематически организуются международные и региональные фестивали, выставки.
Выпускники 11 классов, имеющие склонности к художественной направленности, могут поступить в Уфе на дизайнера:
Кроме того, в УГНТУ можно поступить на дизайнера одежды и модельера на профпрограмму «Модный бизнес и медиадизайн». Поступление от 185 баллов, коммерческая основа — от 197 тысяч рублей. В этом же вузе готовят проектировщиков новых тканей и модельеров-закройщиков по программе «Цифровые технологии текстильных изделий и дизайн»: обучение на коммерческой основе — от 120 тысяч рублей, поступление — от 225 баллов.
Театральный факультет есть только в одном уфимском вузе — УГИИ. Здесь есть несколько направлений обучения:
Кроме того, в вузе проводится набор абитуриентов на музыкальный факультет: эстрадно-джазового исполнительства, кафедры фортепиано, концертмейстерского искусства, дирижирования, струнных инструментов, духовых и ударных инструментов, народных инструментов, композиции, вокального искусства.
Для поступления на любое профнаправление нужно сдать творческое испытание — именно оно определяет приоритетность при отборе студентов. В вузе есть бюджетные места и контрактная программа обучения.
Уфимский вуз практикует международные программы обучения: студенты участвуют в международных и региональных конкурсах, посещают мастер-классы в других городах и регионах, спектакли творческих коллективов института демонстрируются в уфимских театрах.
Строительные направления имеют широкий спектр подготовки специалистов в разных областях промышленности, поэтому при поступлении в Уфе нужно выбирать конкретную программу обучения.
Куда рекомендуют поступать:
Архитектор — это более творческая профессия строительной направленности. При этом в городе тоже можно получить профессию инженера-проектировщика и инженера-градостроителя. На архитектора можно поступить в УГНТУ (баллы — от 242, стоимость платного обучения — от 160 тысяч рублей), в БГАУ (баллы — от 186, стоимость платной программы — от 260 тысяч рублей).
По лингвистической направленности в Уфе можно поступить в педуниверситет на профиль «Перевод и переводоведение». Для поступления понадобится набрать не менее 268 баллов по ЕГЭ, а платные программы стоят от 114 тысяч рублей за год.
Факультет лингвистики со специальностью «Теоретическое и прикладное переводоведение» есть и в БашГУ. Здесь довольно высокие проходные баллы для поступления — от 295, но есть коммерческая основа (от 80 тысяч рублей). Кроме этого, в БАшГу можно поступить еще на один языковой профиль — «Филология»: по башкирскому языку и литературе, а также на кафедру востоковедения. Баллы для приема — от 180, стоимость платного варианта — от 110 тысяч рублей.
На гуманитарную направленность можно поступить в БашГУ: на факультет журналистики, на издательское дело, на факультет философии, на профпрограмму «Теология», на библиотечно-информационную деятельность.
В Уфе расположен один из самых крупных отечественных нефтегазовых вузов — УГНТУ. Здесь готовят специалистов по всем направлениям деятельности нефтегазового сектора: от экономистов и юристов до инженеров-нефтяников и геологов.
Куда на нефтяника поступать в УГНТУ:
Обучение на платных программах горно-нефтяного факультета обойдется от 145 тысяч рублей.
Кроме того, в вузе есть институт нефтегазового бизнеса, который готовит управленческие кадры для топливно-энергетического комплекса. Здесь можно поступить на 13 профпрограмм, проходные баллы — от 165.
На любую специальность аграрного сектора в Уфе можно поступить в БГАУ. В вузе функционирует 7 подразделений, готовящих специалистов по 38 профпрограммам.
Куда рекомендуют поступать:
Кроме того, в вузе есть экономический факультет с 4 профпрограммами обучения.
Для поступления в вуз нужно набрать не менее 165 проходных баллов, средняя стоимость платного обучения — 95 тысяч рублей.
Авиационную гражданскую и военную специальность можно получить в уфимском авиационном университете. В УГАТУ семь структурных подразделений и свыше 60 программ обучения.
Куда советуют поступать:
Кроме того, в вузе можно поступить на техническую и экономическую специальность. У учащихся третьих и вторых курсов есть возможность перевестись в одно из структурных подразделений — институт военно-технического образования (ИВТО). Здесь можно получить военную специализацию и по окончании вуза стать кадровым офицером ВКС РФ.
В учебном учереждении почти 1500 бюджетных мест, но есть возможность поступить также на платную программу: средняя стоимость контрактного обучения — от 105 тысяч рублей.
Вузы Уфы проводят обучение по нескольким соцнаправлениям. Это не только обучение специалистов по соцработе, но и подготовка психологов и управленцев в государственных и международных структурах.
Куда рекомендуют поступать:
Специалисты по гостиничному бизнесу и туризму также считаются работниками социальной сферы. В Уфе можно поступить на данные специальности в несколько вузов: БИСТ, БашГУ, УГНТУ.