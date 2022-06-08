В Уфе не смогли лишить земли компанию, связанную с семьей премьера Башкирии Назарова

ООО «Уфастройресурс» планирует построить досуговый центр с рестораном вблизи Благовещенского монастыря на Сочинской. Надзорное ведомство установило, что застройщик в нарушение законодательства дважды получал землю в аренду без проведения торгов.

Прокуратура подала в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием признать недействительным договор аренды участка, заключенный между мэрией и компанией. Кроме того, она настаивала, чтобы спорные земли были возвращены Минземимуществу. Как следует из материалов дела, в 2011 году «Уфастройресурс» купил у ООО «Башэнергостроймонтаж» объект незавершенного строительства на улице Сочинской в Уфе. В феврале 2012 года новый собственник направил в Управление по земельным ресурсам мэрии заявление о предоставлении спорного участка в аренду — для завершения строительства гостинично-делового центра. Стороны заключили договор, в соответствии с которым объект общей площадью 4,2 тыс. кв. м было необходимо построить до 10 декабря 2015 года. В июне 2015 года было подписано дополнительное соглашение о том, что вместо гостиницы на участке будет проектироваться и строиться досуговый центр с объектом общественного питания. В октябре того же года «Уфастройресурс» вновь попросил участок в аренду — теперь уже для проектирования и строительства досугового центра. Договор был заключен до 30 октября 2018 года. А в декабре 2020 года, когда сроки действия его истекли, застройщик попросил предоставить ему участок в аренду для завершения строительства досугового центра. И эта просьба была удовлетворена. Прокуратура посчитала, что договор 2020 года был заключен с нарушением земельного законодательства, поскольку застройщик к тому моменту уже воспользовался правом на однократное предоставление участка без проведения торгов. К тому же предыдущий договор аренды, подписанный в 2019 году, был прекращен. Из акта осмотра спорного участка следует, что по состоянию на 27 мая 2021 года на огороженной территории расположена трансформаторная подстанция, факт наличия или отсутствия объекта незавершенного строительства (фундамента) тогда установить не смогли, поскольку участок зарос деревьями и кустарниками. «Уфастройресурс» просило суд отказать прокуратуре в удовлетворении исковых требований, заявив, что договор 2020 года не был зарегистрирован в едином госреестре недвижимости. На этом основании застройщик считает его незаключенным. Кроме того, по мнению представителей компании, признание договора недействительным «создаст правовую неопределенность в отношениях сторон, не позволит завершить строительство объекта, нарушит права общества в сфере предпринимательской деятельности». В компании также отметили, что мэрия и застройщик не обозначили характеристики спорного участка. Так, в договоре аренды от 2020 года площадь участка составляла 3,2 тыс. кв. м. Однако на схеме расположения объекта и градостроительном плане была указана другая цифра — 4,2 тыс. кв. м. Суд согласился с этими доводами и признал договор незаключенным. А на этом основании уже отказал прокуратуре в ее требованиях. Запрет территориальному Управлению Росреестра совершать любые регистрационные действия в отношении этих земель перестанет действовать в момент вступления в силу решения суда. Компания «Уфастройресурс» зарегистрирована в Москве в 2011 году. Ее бенефициаром и руководителем является Николай Соков. Николай Соков ранее выступал директором и бенефициаром стерлитамакского ООО «Саман». Это компания ранее принадлежала ГК «Гранель», а до этого — Ильшату Нигматуллину. До мая 2022 года уставным капиталом «Уфастройресурса» владел Александр Федоров, гендиректор УК «Аструм» (управляет, в частности, компаниями «Гранд», 45,5% которой принадлежит супруге премьер-министра Андрея Назарова, «Зауралоптторг» — принадлежит Ларисе Назаровой и Светлане Нигматуллиной).

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