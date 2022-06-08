В красноярском СФУ заявили, что готовы принять и заселить абитуриентов из Башкирии

20 июня во всех вузах России начнётся приёмная кампания. В Сибирском федеральном университете рассказали, что в этом году готовы принять на бюджетные места более 6000 человек – это третий показатель по стране. В крупнейшем вузе за Уралом ждут абитуриентов со всей России.
Так, в СФУ заявлено бюджетных 4661 мест для поступающих на бакалавриат и специалитет, 1365 – для будущих магистрантов и 170 – для аспирантов.
При этом обещают обеспечить бюджетными местами всех иногородних – жилищный фонд СФУ насчитывает свыше 12 тысяч мест. Это современные общежития квартирного типа, оборудованные всей необходимой мебелью и крупной бытовой техникой.
«СФУ – самый гостеприимный университет России на сегодняшний день. Мы рады абитуриентам, поступающим к нам из других городов, потому что и у нас один из лучших кампусов в стране и есть все возможности, чтобы обеспечить их комфортными условиями. Каждому предоставим общежитие, каждому! Мы провели анализ регионов России на предмет количества выпускников школ и количества бюджетных мест в их региональных вузах. На основании этих данных увидели, где есть незакрытый спрос на обучение. Например, в Республики Башкирия количество выпускников превышает число мест в вузах. И мы целенаправленно обращаемся туда, чтобы талантливым школьникам показать ещё одну замечательную траекторию, которая может стать для них преимущественной. Проводим конкурсы, разрабатываем программы поддержки иногородних ребят. Например, компенсация проезда – хорошая мера», – рассказала ответственный секретарь Приёмной комиссии СФУ Маргарита Кузнецова.
Добавим, традиционно 2/3 поступивших в СФУ приезжают из других городов. География поступивших – от Калининграда до Дальнего Востока.
Получить консультацию по вопросам поступления можно по телефонам 8-800-550-22-24 или 8(391)206-20-04.
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