В красноярском СФУ заявили, что готовы принять и заселить абитуриентов из Башкирии

«СФУ – самый гостеприимный университет России на сегодняшний день. Мы рады абитуриентам, поступающим к нам из других городов, потому что и у нас один из лучших кампусов в стране и есть все возможности, чтобы обеспечить их комфортными условиями. Каждому предоставим общежитие, каждому! Мы провели анализ регионов России на предмет количества выпускников школ и количества бюджетных мест в их региональных вузах. На основании этих данных увидели, где есть незакрытый спрос на обучение. Например, в Республики Башкирия количество выпускников превышает число мест в вузах. И мы целенаправленно обращаемся туда, чтобы талантливым школьникам показать ещё одну замечательную траекторию, которая может стать для них преимущественной. Проводим конкурсы, разрабатываем программы поддержки иногородних ребят. Например, компенсация проезда – хорошая мера», – рассказала ответственный секретарь Приёмной комиссии СФУ Маргарита Кузнецова.