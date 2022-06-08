В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Тимофей Пономарев

О том в каком звании служил погибший Пономарев, был ли он контрактником или добровольцем Минигалин не сообщил, рассказал лишь то, что погибший военнослужащий до конца исполнил свой долг перед Отечеством. Также глава района выразил свои соболезнования близким и родным погибшего.