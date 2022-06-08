В Баймаке на благоустройства центральной площади намерены потратить до 83 млн рублей

В Баймаке на благоустройства центральной площади намерены потратить до 83 млн рублей
В Баймаке на благоустройства центральной площади намерены потратить до 83 млн рублей
Вчера, 11:57ОбществоЭлина СайфрановаФото: Vk.com / Радий Хабиров
Речь идет о благоустройстве центральной площади, проспекта Салавата Юлаева и прилегающих территорий.

Власти Баймака намерены благоустроить центральную площадь, проспект Салавата Юлаева и прилегающие территорий. Соответствующий тендер с максимальной стоимостью в 83,4 миллиона рублей была опубликована на портале Госзакупок.

Известно, что благоустройство будет проводиться в рамках программы развития систем общественных пространств центра города «Баймак. Ветер перемен». Так, подрядчика для проведения работ должны определить после 23 июня. Завершить работы, согласно проектной документации, необходимо до 1 сентября 2022 года.

Напомним, что проект «Баймак. Ветер перемен» стал одним из шести районов-победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В социальных сетях в середине мая Радий Хабиров заявлял, что работы по благоустройству «подзатянули, пришлось поменять подрядчика». Тем не менее, по словам главы региона, на центральной площади, где ранее размещалась парковка, будет амфитеатр, сцена, сухой фонтан, пешеходные дорожки, сцена, скамейки и даже урны.

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