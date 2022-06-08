В Баймаке на благоустройства центральной площади намерены потратить до 83 млн рублей

Напомним, что проект «Баймак. Ветер перемен» стал одним из шести районов-победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В социальных сетях в середине мая Радий Хабиров заявлял, что работы по благоустройству «подзатянули, пришлось поменять подрядчика». Тем не менее, по словам главы региона, на центральной площади, где ранее размещалась парковка, будет амфитеатр, сцена, сухой фонтан, пешеходные дорожки, сцена, скамейки и даже урны.