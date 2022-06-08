В Башкирии запретили продавать «Анальгин»

В Башкирии временно запретят продажу препарата «Анальгин 30%». Об этом сообщает Россельхознадзор респубики.
Как сообщают в ведомстве, эксперты выявили, что один из образцов не соответствует установленным стандартам качества. Речь идет о препарате от компании Biovet AD, который применяется для лечения животных.
Сообщается, что у препаратов из серии 210910209 сроком годности до сентября 2024 года выявлены нарушения в таких показателях, как степень окраски жидкости и плотность. Более того, содержание метамизола натрия в препаратах не соответствует информации, указанной на упаковке.
Напомним, ранее мужчина, перенесший трансплантацию, вынужден был обратиться в суд, чтобы получить необходимые медикаменты. Сообщается, что положенные ему препараты он не получал как в этом году, так и в предыдущем.
Также ранее министр здравоохранения республики сделал заявление относительно запаса медицинских препаратов в Башкирии. В рамках своего заявления чиновник также обратился к гражданам республики.