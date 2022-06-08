В Башкирии школы обяжут публиковать меню и данные о поставщике питания

Начиная с 1 сентября школы в Башкирии будут обязаны в ежедневном формате публиковать информацию информацию об условиях питания учеников. Об этом сообщает Министерство образования республики со ссылкой на приказ Рособрнадзора.
Сообщается, что наряду с информацией о меню в образовательном учреждении школы также обяжут публиковать данные о поставщике продукции. Также в разделе с данной информацией должна будет появиться форма для обратной связи родителей учащихся.
Также ранее стало известно о вспышке кишечной инфекции в одной из школ башкирской столицы. Причиной возникновения у школьников симптомов отравления назвали нарушенный в образовательном учреждении питьевой режим.