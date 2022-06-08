В Башкирии осудили участников ОПГ, обманувших дольщиков на полмиллиарда рублей

В Стерлитамаке вынесли приговор участникам преступной группировки, которые ранее украли свыше 500 миллионов рублей. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Сообщается, что злоумышленники завладели суммой более 520 миллионов рублей, обещая построить в городе новые многоквартирные дома. Установив цену на квартиры значительно ниже рыночной, мошенники сумели привлечь интерес к недвижимости 89 граждан и получить от них порядка 285 миллионов рублей. Более того, мошенники также продавали квартиры по два раза.
Также под залог недостроенных объектов злоумышленники взяли многочисленные банковские кредиты, оформив их на подконтрольные фирмы. Таким образом, мошенники нанесли банкам ущерб в размере более 252 миллионов рублей.
Как сообщили в ведомстве, в зависимости от степени вины участники преступного сообщества получили от семи до восьми с половиной лет лишения свободы. Отмечается, что подсудимые свою вину не признали.
Напомним, ранее стало известно, что в Уфе суд заочно арестовал Сергея Кострова. Ранее мужчина создал преступное сообщество, которое занималось незаконным обналичиванием денежных средств. Примечательно, что Костров также объявлен в международный розыск.