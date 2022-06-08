Спецпроект «Бывшие», проделки циклона с Каспийского моря и цена выпускного в Башкирии

Сегодня у Mkset стартовал спецпроект «Бывшие» о политиках, которые «были до». Чем запомнились, как сложилась судьба и еще много интересного в материалах о наших общих башкирских бывших.
Самое время выбирать вуз для выпускника. С пылу с жару публикуем какие вузы Башкирии остались в числе сотни лучших вузов России, а какие были на грани того, чтобы вылететь из списка. А пока абитуриенты думают куда поступить посчитали во сколько обойдется первый «взрослый праздник» — школьный выпускной.
Южный циклон с Каспийского моря продемонстрировал Башкирии свою мощь, которая в том числе оказалась и разрушительной. Так сразу в нескольких районах Башкирии у жителей буквально смыло огороды — в Башкирии уже выпала месячная норма осадков. Досталось и Уфе — топило районы, а на машины падали деревья.
Разрушения, хоть и не такие масштабные продемонстрировала пациентка 21 больницы, которая для оплатила пребывание в платной палате и крайне удивилась условиям за которые надо еще и заплатить.