«Раздражает»: сестра Фархи высказалась о скандальном памятнике певице в Башкирии

— Он мне очень нравится. Почему мы должны быть недовольны?! Будто сама Хания апа вернулась. <…> Пожалуйста, не пишите негатив, я от него очень устала. Плохие комментарии меня беспокоят, мне больно такое читать. Из Татарстана тоже пишут, человек своими глазами не видел памятник, а тоже высказывается, это меня раздражает. Вчера шла с работы — у памятника очень много людей, сегодня с утра уже пришли, все с любовью смотрят, любуются. Каждый приходит с цветами. Поток людей не иссякает <...> Критикующие не все понимают. Ямочка на подбородке, зубы… Все сделано правильно. Скульптор Халит абый ведь татарин, как же он не знает Ханию апа! Его работы стоят в очень престижных локациях, это не просто какой-то самодеятельный скульптор, — передает слова Ибатуллиной издание Татар-Информ.