«Пробираемся к домам»: жители села в 20 км от Уфы показали грязную кашу вместо дороги

«Пробираемся к домам»: жители села в 20 км от Уфы показали грязную кашу вместо дороги
«Пробираемся к домам»: жители села в 20 км от Уфы показали грязную кашу вместо дороги
Вчера, 17:43ОбществоИрина ДеревянчукФото: letters.bashkortostan.ru
По словам местных жителей глава Миловского сельсовета на их обращения реагирует лишь обещаниями, об этом они сообщили в электронной приемной властей Башкирии 8 июня.

После того, как на Башкирию обрушился циклон с Каспийского моря, а вместе с ним и обильные и местами разрушительные дожди, снова обострилась проблема дорог, а точнее их отсутствия. Именно на отсутствие дороги по улице Казанцевых в селе Миловка близ Уфы и пожаловались Радию Хабирову жители села.

К обращению Дмитрия Хабарова прикреплено немало весьма зрелищных кадров — густая грязная каша вместо дороги и измерение глубины ям с помощью линейки, которые достигают 17 сантиметров. Сетует Хабаров и на то, что живут в селе по большей части семьи с детьми, в том числе и с новорожденными. А по такой дороге, по словам заявителя, не может приехать «ни скорая помощь, ни электрики, ни пожарные».

Фото:letters.bashkortostan.ru

Мы вынуждены оставлять машины на центральной улице и с детьми и сумками на руках пробираться к нашим домам! Неоднократные обращения к главе Миловского сельсовета ни к чему не привели! Только пустые обещания на протяжении двух лет!!!Дмитрий Хабаров

Также к обращению в электронной приемной прикреплено коллективное письмо за подписями местных жителей, в котором граждане также просят о дороге в селе.

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