Предприниматель Забелин озвучил секреты выбора качественного постельного белья

Предприниматель Забелин озвучил секреты выбора качественного постельного белья
Предприниматель Забелин озвучил секреты выбора качественного постельного белья
Вчера, 23:20ОбществоФото: pexels.com
Руководитель фабрики, выпускающей постельное белье, предприниматель Михаил Забелин проинформировал соотечественников о секретах выбора качественной продукции.

По словам эксперта, прежде всего, внимание нужно обращать на состав ткани. Гигроскопичность всегда хуже, если она синтетическая, даже при наличии хлопка, пишет NEWS.ru. Идеальным вариантом для белья бизнесмен назвал 100-процентный хлопок.

Забелин отметил, что на синтетике человек больше потеет, плюс — ей свойственно электризоваться. Хлопок специалист назвал при этом «дышащей» тканью.

«Второе, на что стоит обратить внимание, — метод окраски и нанесения принта на ткань. При пигментации краска не проникает в волокна, такое окрашивание нестойкое, белье быстро тускнеет и оставляет следы на кровати и на теле. При реактивном методе краска проникает в саму структуру и окрашивает волокна, такой рисунок выдержит много стирок и сохранит яркость», — подчеркнул специалист.

Проверка качества белья — довольно простая процедура. Нужно потереть ткань намоченной водой ватной палочкой. Если на ее поверхности появится краска, значит, стойкостью краситель не отличается, и лучше поискать другой комплект.

Отдавать предпочтение сатину, поплину и бязи. Между тем, эксперт рекомендует внимательно изучать упаковку. По его словам, плотность сатина должна быть 135-140 граммов на один квадратный метр, поплина — 115, а бязи — 120 граммов.

И еще один совет: идеальный вариант — приобретать белье, выпускаемое проверенным производителем. В таком случае вы гарантированно купите качественную продукцию, заявил бизнесмен.

«Уверен, мы сможем закрыть все потребности потребителей, ведь у нас в стране много хороших сильных производителей, — подчеркнул он. — Единственная проблема, которая тормозит, — это то, что на территории Российской Федерации не производят хлопок».

Россия пока зависит в этом вопросе от других государств, заключил Забелин.

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