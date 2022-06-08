Пенсионерам Башкирии решили продлить льготы по взносам на капремонт до 2024 года

В Башкирии планируют продлить до 2024 года действие льгот для пенсионеров по взносам на капремонт. С инициативой выступили депутаты Курултая республики.
Сообщается, что компенсацию в размере 50% от суммы взноса получат пенсионеры в возрасте от 70 лет, компенсацию 100% получат пенсионеры возрастом старше 80 лет. Отмечается при этом, что действие льгот распространяется только на неработающих пенсионеров, проживающих отдельно, а также на семьи, состоящие из неработающих пенсионеров либо инвалидов I–II группы.
Как сообщает председатель Курултая Константин Толкачев, на реализацию проекта в 2023 году будет направлено 40,3 миллиона рублей и 44,9 миллиона в 2024.
Напомним, ранее в правительстве региона рассказали, какие меры поддержки предусмотрены в антикризисном перечне. Отмечается, что региональные власти внесут в антикризисный план коррективы с учетом участников различных отраслей бизнеса.