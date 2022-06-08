Пенсионерам Башкирии решили продлить льготы по взносам на капремонт до 2024 года

Пенсионерам Башкирии решили продлить льготы по взносам на капремонт до 2024 года
Пенсионерам Башкирии решили продлить льготы по взносам на капремонт до 2024 года
Вчера, 11:47ОбществоАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
С инициативой продлить действие льгот выступили в Курултае республики

В Башкирии планируют продлить до 2024 года действие льгот для пенсионеров по взносам на капремонт. С инициативой выступили депутаты Курултая республики.

Сообщается, что компенсацию в размере 50% от суммы взноса получат пенсионеры в возрасте от 70 лет, компенсацию 100% получат пенсионеры возрастом старше 80 лет. Отмечается при этом, что действие льгот распространяется только на неработающих пенсионеров, проживающих отдельно, а также на семьи, состоящие из неработающих пенсионеров либо инвалидов I–II группы.

Как сообщает председатель Курултая Константин Толкачев, на реализацию проекта в 2023 году будет направлено 40,3 миллиона рублей и 44,9 миллиона в 2024.

Напомним, ранее в правительстве региона рассказали, какие меры поддержки предусмотрены в антикризисном перечне. Отмечается, что региональные власти внесут в антикризисный план коррективы с учетом участников различных отраслей бизнеса.

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