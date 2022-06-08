«Копите с первого класса!»: во сколько обойдется выпускной в Башкирии в 2022 году

Не забываем и про подарок классному руководителю. Вместе с выпускным у нас получилось больше 10 тысяч рублей. Но у нас сын - уверены, у родителей девочек траты раза 2 выше. Про выпускной. Конечно, я не делала конечно маркетинговое исследование, но по нашим данным цена от 3 тысяч за среднее заведение. Полно заведений по 5 тысяч. К сумме банкета нужен еще ведущий, диджей, аренда аппаратуры. Так и набегает. Есть еще услуги фотографа и видеографа, но мы от них отказались. Ну еще такая деталь: если родители идут с ребенком, а таких немало, то умножаем на… У нас мало набирается, процентов 30-40. Вот раньше, кажется, больше было. Все стало дороже, а уровень жизни скажем так, не улучшился. Вообще я не представляла 3 месяца назад, что смогу еще про выпускной думать, - говорит Наталья.