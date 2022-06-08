«Копите с первого класса!»: во сколько обойдется выпускной в Башкирии в 2022 году

«Копите с первого класса!»: во сколько обойдется выпускной в Башкирии в 2022 году
«Копите с первого класса!»: во сколько обойдется выпускной в Башкирии в 2022 году
Вчера, 16:02ОбществоНадежда ВалитоваФото: 1MI
Mkset изучил, как празднование выпускников в республике отразится на кошельке родителей.

По данным минобразования Башкирии, в 2022 году школу в республике заканчивают более 16,5 тысяч одиннадцатиклассников и 42,4 тысяч девятиклассников. Если у последних дата проведения выпускного зависит от выбора муниципалитета, то у одиннадцатых классов по традиции единый день празднования – 25 июня. ГИА учащиеся сдают до 22 июня, а ЕГЭ – с 26 мая по 2 июля.

По указу главы республики, 25 июня будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах.

Вилла за 80 тысяч, патибас за 50, гангста-шоу за 40

Если обратиться к поисковику, средняя цена аренды банкетного зала в уфимском ресторане – от 2000 рублей с человека и выше. По данным vypusknoy-vecher.ru, в Уфе всего есть 220 заведений, где школьники могут отметить свой главный праздник. Правда, есть и исключения и подходящий зал на 30 человек можно найти и такой, где берут 1400 рублей с человека – это гостиница на Российской.

Вилла на берегу озера в Затоне предлагает аренду зала за 2700 с человека. Празднующих угостят европейской, русской и башкирской кухнями. Банкетный комплекс в центре Уфы – 2200 с человека, здесь, к примеру, можно выбрать опцию «со своей едой». Известная кальянная в университетском районе близ Гостинки – от 2500 рублей, караоке в центре столицы – 2500 с человека, банкетный шатер вместимостью 140 человек в районе поселка Цветы Башкирии – от 2 220 с человека.

Но ведь до него нужно еще добраться! Аренда party bus, или патибаса, популярного среди молодежи, обойдется в среднем 50 тысяч рублей. Как сообщается на сайте столичного автопарка, внутри автобуса всех желающих ждут все компоненты бурного и незабываемого праздника: дискошары, танцплощадка, разноцветные картины, громкая светомузыка, караоке и даже… шест для откровенных танцев.

Еще один вариант «подарка» будущим выпускникам вместо (а может и после!) традиционного банкетного вечера – тематическая квест-вечеринка. В ней подростки могут попробовать окунуться в атмосферу Голливуда, Школы магии, шика тридцатых годов Америки прошлого века и других эпох. Гостям на выбор предлагают распутать загадочное преступление, найти сокровища пиратской баржи или даже почувствовать себя гангстерами. Ну и, конечно есть все, что так любят молодые люди, - тематические фотозоны и даже костюмы. Стоимость проведения такого выпускного «под ключ» варьируется (в зависимости от запросов – распределения ролей, расширенной атрибутики, фотосессии и т.д.) – от 700 до 2000 рублей за человека.

«Выпускной не так затратен, как то, что до него»

Уфимка Наталья признается, что сам выпускной не так затратен, как то, что до него - траты на Последний звонок (шарики, плакаты, фуршет учителям, пицца детям, ленты, букеты), ЕГЭ (канцелярия, вода), фотоальбом. Сын Натальи оканчивает школу в Советском районе Уфы.

  • Не забываем и про подарок классному руководителю. Вместе с выпускным у нас получилось больше 10 тысяч рублей. Но у нас сын - уверены, у родителей девочек траты раза 2 выше. Про выпускной. Конечно, я не делала конечно маркетинговое исследование, но по нашим данным цена от 3 тысяч за среднее заведение. Полно заведений по 5 тысяч. К сумме банкета нужен еще ведущий, диджей, аренда аппаратуры. Так и набегает. Есть еще услуги фотографа и видеографа, но мы от них отказались. Ну еще такая деталь: если родители идут с ребенком, а таких немало, то умножаем на… У нас мало набирается, процентов 30-40. Вот раньше, кажется, больше было. Все стало дороже, а уровень жизни скажем так, не улучшился. Вообще я не представляла 3 месяца назад, что смогу еще про выпускной думать, - говорит Наталья.

«Все ради детей»

По словам уфимки Альфии, подготовка к выпускному вечеру дочери началась практически за год – от бронирования ресторана, выбора меню и покупки выпускного платья.

Образ выпускницы – отдельная тема. Средняя цена проката вечерних платьев в Уфе – от 1000 до 6 тысяч рублей, платья на Авито (с убедительной пометкой «надевали только раз») – от 1000 до 5 тысяч, индивидуальный пошив платья в ателье – до 30 тысяч рублей. В салонах можно встретить платья от 8 до 35 тысяч рублей.

Не забываем о прическе и макияже – в среднем 5 тысяч рублей за готовый образ. Плюс визит в студию маникюра и педикюра – до 3 тысяч рублей.

- Нас все время предупреждали, что готовиться лучше заранее – хоть и пытались экономить, но не получается, ведь в выпускной и самой хочется выглядеть соответствующе и мне и супругу, - говорит Альфия. - Не говоря уже о главной виновнице торжества. У нас на все уже ушло около 50 тысяч рублей. Мы уже шутим в родительском чате, мол, с первого класса уже надо было начинать копить. Смешно, конечно, но ведь такое случается лишь раз в жизни и хочется, чтобы у моей дочери взрослая жизнь началась красиво и достойно. Все ради детей, - признается Альфия.

Напомним, что в прошлом году из-за коронавирусных ограничений выпускные отмечали по классам. В 2020-м они проходили онлайн. Для старшеклассников организовали всероссийский «Выпускной вечер». В этом году выделилась Бурятия – в Улан-Удэ запретили школам устраивать банкеты в честь выпускников. В городском комитете по образованию сообщили, что не разрешают проведение чаепитий в столовых и организацию застолий в кафе и ресторанах. Связано это, как выяснило издание «Подъем», с массовым отравлением выпускников в Новоселенгинске. Там после вечернего банкета 45 человек заразились сальмонеллезом.

Лучшие места для встречи заката в Уфе: топ-5

Одна из главных традиций российских школьников, безусловно, - встретить летний рассвет, первый вне школьной жизни. Подготовили для вас 5 лучших площадок для этого.

  1. У памятника национальному герою Салавату Юлаеву на Телецентре.
  2. В Парке Победы – у склона реки Белой.
  3. Трамплин.
  4. Территория президент-отеля.
  5. Новая уфимская набережная.

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