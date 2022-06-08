Компания Navka Show Татьяны Навки окажет визовую поддержку иностранцам

В Сочи возобновят показ ледового шоу «Аленький цветочек». В нем будут участвовать звезды российского фигурного катания. Об этом сообщила российская и белорусская фигуристка Татьяна Навка.

Как сообщает newstracker.ru, с первого июля стартует гастрольный тур шоу «Аленький цветочек», а завершится он 30 сентября этого года. Представление можно посмотреть в тематическом парке развлечений «Сочи Парк». На сайте проекта рассказывается о том, что ледовое шоу представляет собой «сплетение творческих идей, спортивных достижений, национального колорита и современных технологий». В нем принимают участие талантливые фигуристы, олимпийские чемпионы, а также призеры международных соревнований. При этом все костюмы, грим, анимация и музыка разработаны специально для грандиозного шоу. В шоу будут принимать участие звезды отечественного спорта. Среди них Алина Загитова, Камила Валиева, Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар и многие другие. На мероприятие приглашены не только граждане России, но и иностранцы, которым помогут с оформлением виз. Навка сообщила, что компания Navka Show окажет всем желающим визовую поддержку. Для этого необходимо приобрести билет на ледовое шоу. «Аленький цветочек» представляет собой третью по счету постановку компании Navka Show, продюсером которого стала Татьяна Навка. Премьера этого представления состоялась в Москве в 2019 году. Шоу посмотрели свыше полумиллиона зрителей по всему миру. В Сочи шатер «Сочи Парк» преобразят в современную ледовую площадку. Его площадь — 3,5 тысячи квадратных метров. Планируется залить каток на 200 кубометров льда. Также в постановке будут участвовать такие артисты, как Григорий Лепс, Ани Лорак, Николай Басков и Филипп Киркоров.

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