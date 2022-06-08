ЕР и Российские студенческие отряды помогают восстанавливать Донбасс

Единороссы обсуждали, как работают таможенно-пропускные пункты, когда пострадавшим доставляют гуманитарную помощь, а также насколько больницы в ДНР и ЛНР обеспечены необходимыми им медикаментами и оборудованием. Штаб решал также вопросы взаимодействия с общественными структурами в процессе налаживания в Донбассе мирной жизни, пишет rostovgazeta.ru.
Возглавляющая штаб ЕР заместитель секретаря генерального совета ЕР Анна Кузнецова заявила, что активное оказание помощи в восстановлении объектов инфраструктуры в Донбассе является одним из главных направлений гуманитарной миссии. Члены партии не только систематически направляют в ДНР и ЛНР стройматериалы, но и помогают со строительными работами совместными усилиями с волонтерами из организации «Российские студенческие отряды».
По словам Кузнецовой, уже сформировали отряды из добровольцев, которые займутся ремонтом разрушенных зданий и расчисткой завалов. Российские студенческие отряды возглавляет зампред думского комитета по вопросам молодежной политики Михаил Киселев. Руководитель движения заявил о том, что на постоянной основе на территории Донбасса и его освобожденных территориях работают сейчас уже 500 волонтеров, представляющих студотряды.
Российские студенческие отряды готовы помогать в ходе строительных работ на территориях, которые за ними закрепили. Волонтеры проведут также дополнительную работу со студентами медицинских вузов с целью привлечь их к оказанию помощи пострадавшим в качестве младшего медицинского персонала.
Добровольцы из «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) заявили, в свою очередь, о том, что готовы помочь в восстановлении жилых зданий и объектов инфраструктуры, пострадавших в ходе военной спецоперации по освобождению Донбасса. Руководитель МГЕР Антон Демидов сообщил, что в возглавляемую им организацию регулярно приходят заявки от школ, нуждающихся в ремонте.
Члены партии ЕР не оставят без внимания и военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также их родственников. Им можно рассчитывать в том числе и на юридическое сопровождение, уточнила Кузнецова.
«Мы предлагаем сформировать реестр НКО, действующих на Донбассе и освобожденных территориях, наладить их устойчивое взаимодействие с профильными общественными организациями в России», - констатировала руководитель штаба ЕР.
В ближайшее время в штабе составят список структур, с которыми единороссы будут взаимодействовать. Для оказания помощи максимальному числу граждан партия намерена открыть специальный центр на территории Харьковской области. Не так давно единороссы запустили медицинский центр в Мариуполе. В учреждении уже установлено все необходимое для полноценной работы современное оборудование, сообщает портал ER.RU.
Глава ДНР Денис Пушилин акцентировал внимание на том, что ЕР активно консолидирует всех граждан, стремящихся к добровольному оказанию помощи Донбассу.
Руководитель штаба общественной поддержки граждан ЛНР и ДНР при региональном отделении партии «Единая Россия» в Республике Башкортостан и руководитель регионального исполкома партии Руслан Насретдинов отметил, что регион продолжает оказывать поддержку жителям Донецка и Луганска.
«За три месяца республика направила семь автомобильных колонн и один железнодорожный вагон с гумгрузом. На сегодняшний день для Башкортостанского регионального отделения партии одним из приоритетных направлений деятельности остается сбор и доставка гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
В первые же дни начала спецоперации мы отправили соотечественникам продукты питания, воду, предметы первой необходимости, бытовую химию, технику, одежду — все, что требуется для жизнеобеспечения. Из республики также были отправлены стройматериалы, чтобы в ближайшее время начать работы по восстановлению инфраструктуры. Кроме традиционных предметов первой необходимости и продовольствия, в гуманитарный груз входили и семена для весенней посадки, и книги для детей, чтобы они смогли продолжить своё обучение, невзирая на неспокойную ситуацию, – рассказал Руслан Насретдинов. – Пункты приемов гуманитарной помощи в муниципалитетах Башкортостана работают в постоянном режиме, расширяется количество волонтеров и меценатов. Региональный волонтерский центр «Наша забота» партии «Единая Россия» продолжает работу по подготовке грузов для следующих гуманитарных автоколонн».