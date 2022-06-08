БГМУ оказался на грани вылета из списка 100 лучших вузов России

Два известных башкирских вуза вошли в рейтинг ста лучших университетов, сообщает Рейтинговое агентство RAEX. Башкирский государственный медицинский университет занял 98 место из 100 возможных и находится на грани вылета из рейтинга. Еще год назад он был на шесть строчек выше.

Два университета Башкирии вошли в сотню лучших вузов России, по версии Рейтингового агентства RAEX. При этом один из них ухудшил свое положение в рейтинге. По итогам 2021 года, Уфимский государственный нефтяной технический университет занял 55 место рейтинга. За год вуз сумел сохранить свои позиции в рейтинге. В целом, за последние четыре года вуз держится в середине рейтинга. Обратная ситуация у Башкирского государственного медицинского университета. Последние четыре года вуз ежегодно теряет свои позиции в рейтинге. Если по итогам 2018 года БГМУ занимал 65 место, то 2021 год вуз завершил на 98 месте из 100 возможных, оказавшись на грани вылета из первой сотни. Первое место рейтинга, по итогам 2021 года занял МГУ им. М. В. Ломоносова, второе — МФТИ, а замыкает тройку лидеров СПГУ. Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 – это оценка качества подготовки выпускников вуза. В качестве статистической информации используются данные анкетирования вузов, ряд показателей и сведения из открытых источников. В рейтинге не участвуют вузы творческой и спортивной направленности, а также силовых ведомств.

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