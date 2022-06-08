Башкирский певец Элвин Грей признался, что его не покидают мысли о переезде в Москву

Башкирский певец Элвин Грей признался, что его не покидают мысли о переезде в Москву
Башкирский певец Элвин Грей признался, что его не покидают мысли о переезде в Москву
Вчера, 19:31ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Признание о том, что он не может перестать думать о смене места жительства Радик Юльякшин выложил в своем телеграм-канале 7 июня.

Звезда башкирской и татарской эстрады певец Радик Юльякшин более известный под творческим псевдонимом Элвин Грей признался в том, что не может перестать рассматривать вариант переезда в первопрестольную — в Москву. Советник Радия Хабирова находясь в Москве желал подписчикам доброго утра из гостиницы в Москве, а потом и с Арбата, после чего неожиданно признался своей аудитории в том, что всерьез задумывается о переезде.

Меня не покидает мысль, что мне хочется переехать сюда и жить здесь. Все-таки мне кажется, это мой город. А кто знает. Может — перееду. Жизнь покажет.Элвин Грей

Напомним, Радик Юльякшин не так давно уже переезжал. Так в конце прошлого года звучали его заявления о переезде в Таиланд. Однако переезжал в теплую страну Юльякшин с супругой «по делу», там артист записывал альбом.

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