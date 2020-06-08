Жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной ситуации

Башгидрометцентр передал, что пятый класс пожароопасности введен в республике с 8 по 11 июня. В пресс-службе уточнили, что высокая пожароопасность связана с сухостью леса, сильным ветром и другими погодными условиями, которые способствуют быстрому распространению огня.

Напомним, ранее Медиакорсеть передавала, что в республике несколько дней будет стоять довольно жаркая погода, что и приведет к таким последствиям. Правда после жарких дней прогнозируют похолодание.