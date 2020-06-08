Жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной ситуации
Сегодня, 14:46ОбществоАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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В республике из-за характера погоды объявлен чрезвычайный класс пожароопасности.
Башгидрометцентр передал, что пятый класс пожароопасности введен в республике с 8 по 11 июня. В пресс-службе уточнили, что высокая пожароопасность связана с сухостью леса, сильным ветром и другими погодными условиями, которые способствуют быстрому распространению огня.
Напомним, ранее Медиакорсеть передавала, что в республике несколько дней будет стоять довольно жаркая погода, что и приведет к таким последствиям. Правда после жарких дней прогнозируют похолодание.
Сегодня также говорили на оперативном совещании, что планируется ввести чрезвычайную ситуацию из-за плохих погодных условий. 31 мая прошел град, который нанес большой ущерб посевам и жилью в нескольких районах.
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