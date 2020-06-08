В Забайкальском крае от коронавируса погибли еще два человека
Сегодня, 13:14ОбществоФото: pixnio.com
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В больницах Забайкальского края за сутки умерли два пациента, у которых ранее был диагностирован Covid-19.
Как сообщает газета “Известия”, погибшими оказались двое мужчин в возрасте 50 и 62 лет. Кроме коронавируса, у них диагностировали пневмонию. Также пациенты имели и другие сопутствующие заболевания.
Всего в регионе за сутки коронавирус диагностировали у 83 человек; общее количество зараженных составило 1634 пациента. Также за прошедшие 24 часа выздоровели 31 житель Забайкальского края; всего врачи региона вылечили 868 человек.
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