В Уфе спасатели достали из воды девушку с красным рюкзаком
Сегодня, 09:52ОбществоАлия ФатхиеваФото: Управление гражданской защиты
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В управлении столичной гражданской защиты сообщили, что ЧП произошло 6 июня в Уфе.
По информации пресс-службы спасателей, девушку извлекли из воды в одежде и с рюкзаком в Сипайлово около 20:30. Информацию о ней сообщили очевидцы.
Жители Уфы позвонили в информационный центр и сообщили, что по реке Уфе плывет девушка с рюкзаком со спиной и в одежде. Ее удалось извлечь из воды сотрудникам поисково-спасательного отряда, доставить на берег и оказать первую помощь.
О причинах своего поступка спасенная ничего не сообщила, предположительно она была в состоянии алкогольного опьянения. На вопросы девушка отвечать отказалась.
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