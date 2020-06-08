В Уфе спасатели достали из воды девушку с красным рюкзаком

По информации пресс-службы спасателей, девушку извлекли из воды в одежде и с рюкзаком в Сипайлово около 20:30. Информацию о ней сообщили очевидцы.

Жители Уфы позвонили в информационный центр и сообщили, что по реке Уфе плывет девушка с рюкзаком со спиной и в одежде. Ее удалось извлечь из воды сотрудникам поисково-спасательного отряда, доставить на берег и оказать первую помощь.