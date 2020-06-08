В мире более семи миллионов человек заразились коронавирусом

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Специалисты Университета Джона Хопкинса сообщили, что общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов человек.
Как сообщает газета “Известия”, по состоянию на 04:50 по московскому времени, общее число заражений составило 7 006 436 человек. Всего погибло 402 120 пациентов. Вылечились после коронавируса 3 133 664 зараженных.
Первой место в анти-рейтинге по числу заражений остаются Соединенные Штаты Америки. Здесь врачи зарегистрировали 1 940 468 случаев инфицирования Covid-19. Погибли более 110 тысяч американцев.
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