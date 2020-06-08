В Башкирии зарегистрировали более 4 тысяч зараженных коронавирусом

По состоянию на 10 часов 8 июня на территории республики зафиксировано 4017 случаев заражения коронавирусной инфекций (+89 случаев за минувшие сутки).

— Заболеваемость у нас составляет 92 случая на 100 тысяч населения, при этом сохраняется темп заболеваемости у старшего поколения, — подчеркнул министр.

На стационарном лечении находится 1086 человек, из них в тяжелом состоянии — 41. На амбулаторном лечении — 1460 человек. Всего за пандемию выписано с выздоровлением 1453 человека (+16 за минувшие сутки). Летальных исходов за минувшие сутки не зафиксировано.

За сутки поступило 36 человек с внебольничной пневмонией, выписано — 29. Также, по словам Максима Забелина, сохраняется и прирост количества пациентов с клиникой ОРВИ — 200 человек только за прошедшие сутки.