В Башкирии празднование Дня медика решили перенести и хорошо к нему подготовиться

Сегодня, 8 июня, на оперативном совещании правительства Башкирии глава региона Радий Хабиров предложил хорошо подготовиться и отметить День медика в республике.

В календаре День медика выпадает на 21 июня. В этом году, безусловно, в условиях угрозы коронавируса представители этой профессии в основном проявляют истинный героизм в борьбе за жизнь и здоровье людей.