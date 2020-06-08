В Башкирии празднование Дня медика решили перенести и хорошо к нему подготовиться
Сегодня, 11:36ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Башкирии День медика торжественно отметят 26 июня.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 8 июня, на оперативном совещании правительства Башкирии глава региона Радий Хабиров предложил хорошо подготовиться и отметить День медика в республике.
В календаре День медика выпадает на 21 июня. В этом году, безусловно, в условиях угрозы коронавируса представители этой профессии в основном проявляют истинный героизм в борьбе за жизнь и здоровье людей.
При этом Радий Хабиров предложил перенести чествование медиков на 26 июня и провести еего на достойном уровне.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей