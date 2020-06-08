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В Башкирии празднование Дня медика решили перенести и хорошо к нему подготовиться
Сюжеты:
75 лет ПобедыЭпидемия коронавирусаНациональные проекты 2019-2024
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В Башкирии празднование Дня медика решили перенести и хорошо к нему подготовиться

Сегодня, 11:36ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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