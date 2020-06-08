В Башкирии планируют провести 155 километров газовых сетей

Информацию о грядущих планах Хабиров опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте». По данным главы, в этом году по всему региону введут 155 километров новых газораспределительных сетей, обеспечены газом будут в итоге еще 8884 дома.

– В ближайшие годы направим на газификацию еще 8 млрд рублей, построив почти 1000 км газопроводов. С 2019 года отдельным категориям жителей, которые пользуются льготами, выдаем сертификаты на сумму от 60 тысяч до 100 тысяч рублей, – пообещал он.