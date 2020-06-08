В Башкирии планируют провести 155 километров газовых сетей
Сегодня, 13:23ОбществоАлия ФатхиеваФото: Фото со страницы Хабирова
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Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о запланированной газификации республики.
Информацию о грядущих планах Хабиров опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте». По данным главы, в этом году по всему региону введут 155 километров новых газораспределительных сетей, обеспечены газом будут в итоге еще 8884 дома.
– В ближайшие годы направим на газификацию еще 8 млрд рублей, построив почти 1000 км газопроводов. С 2019 года отдельным категориям жителей, которые пользуются льготами, выдаем сертификаты на сумму от 60 тысяч до 100 тысяч рублей, – пообещал он.
По словам Хабирова, такие меры позволят подключаться к газоснабжению практически бесплатно. В настоящий момент уже выдано 2033 сертификата. В целом в Башкирии газифицировано 82,74% от потребностей, проинформировал глава.
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