В Башкирии начнут брать дополнительную плату за перевозку крупногобаритных грузов

Напомним, что согласно инициативе планируется взимать плату за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам региона. Плату будут брать с транспорта, следующего по региональным и межмуниципальным дорогам с крупногабаритным грузом.

По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, ранее плата была предусмотрена только при перевозке тяжеловесных грузов, однако для того, чтоб источники финансирования дорожных фондов были расширены, было решено влючить и плату за перевозку крупногабаритных грузов.

– Поэтому мы закрепили соответствующее положение в республиканском законодательстве. Новый закон позволяет снять возможные неясности при взимании платы в Дорожный фонд республики, – отметил он.