В Башкирии начали страховать жизнь и здоровье волонтеров

В Башкирии застраховали жизнь и здоровье пяти тысяч волонтеров. Защита действует в том числе и от новой коронавирусной инфекции. Такое поручение ранее дал Президент России Владимир Путин. На оперативном совещании отметили, что Башкирия оказалась первым регионом, где идею воплотили в жизнь.

Напомним, новая страховка сможет покрыть расходы на лечение возместить понесенные добровольцем расходы на приобретение указанных товаров, услуг. Инициатива по страхованию волонтеров была ранее поддержана Владимиром Путиным. Тогда называлась примерная сумма в 50 тысяч рублей в случае заболевания COVID-19 и 1 миллиона рублей в случае летального исхода.