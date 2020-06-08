В Башкирии на смену жаре и духоте придут дожди и похолодание

Синоптики сообщили, что в начале недели в атмосфере над республикой и Уралом пройдет мощный антициклон в результате чего большую часть недели будет жарко. Прогнозируется, что температура воздуха днем поднимется до 30-ти градусов и выше. Местами жара перевалит за отметку в 35°.