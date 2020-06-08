В Башкирии на смену жаре и духоте придут дожди и похолодание
Сегодня, 09:39ОбществоРоман ФаткуллинФото: Медиахолдинг1Mi
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Башгидрометцентр сообщил, что в начале недели будет жара, которая к концу недели сменится похолоданием.
Синоптики сообщили, что в начале недели в атмосфере над республикой и Уралом пройдет мощный антициклон в результате чего большую часть недели будет жарко. Прогнозируется, что температура воздуха днем поднимется до 30-ти градусов и выше. Местами жара перевалит за отметку в 35°.
Однако уже к концу недели температура будет постепенно спадать и с 15 июня в регионе будет пик похолодания: ожидаются дожди и 17 градусов тепла.
8 и 9 июня обещают кратковременные дожди, слабый и порывистый ветер при грозе. Температура днем составит +25,+30°, ночью +11,+16°.
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