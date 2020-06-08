«Даже с этим не обращайтесь»: Хабиров отказался снимать режим самоизоляции в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов совместно с министерством семьи, труда и соцзащитой обсудить вопрос о возобновлении обхода пенсионеров. Такие меры могут принять из-за роста числа заболевших коронавирусом среди людей, старше 65 лет.

— Я понимаю, что все устали, но Максим Васильевич уже вторую неделю бьет тревогу, что у нас люди 65+ заражаются. Нам придется, наверное, возобновлять обходы по 65+. По крайней мере тех, кто с хроническими заболеваниями, — отметил Радий Хабиров.

Напомним, контроль возобновят и за остальными жителями Уфы. Глава региона расстроен тем, что люди на улицах перестали носить маски. Такое поведение также может спровоцировать вспышку заболеваемости. По его словам причина очагов из-за вахтовиков, от которых и заражались люди старшего поколения.