«Даже с этим не обращайтесь»: Хабиров отказался снимать режим самоизоляции в Башкирии
Среди пожилых людей начали фиксировать вспышку заболеваемости коронавирусом.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов совместно с министерством семьи, труда и соцзащитой обсудить вопрос о возобновлении обхода пенсионеров. Такие меры могут принять из-за роста числа заболевших коронавирусом среди людей, старше 65 лет.
— Я понимаю, что все устали, но Максим Васильевич уже вторую неделю бьет тревогу, что у нас люди 65+ заражаются. Нам придется, наверное, возобновлять обходы по 65+. По крайней мере тех, кто с хроническими заболеваниями, — отметил Радий Хабиров.
Напомним, контроль возобновят и за остальными жителями Уфы. Глава региона расстроен тем, что люди на улицах перестали носить маски. Такое поведение также может спровоцировать вспышку заболеваемости. По его словам причина очагов из-за вахтовиков, от которых и заражались люди старшего поколения.
– Поэтому меня это очень сильно беспокоит и сразу, забегая вперед, скажу, что никаких оснований двигаться вперед по дальнейшему раскрытию абслютно не вижу, ко мне даже с этим не обращайтесь, – отметил глава региона.