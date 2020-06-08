В Башкирии более ста человек согласились сдать «антиковидную» плазму

В Башкирии более ста человек сдали «антиковидную» плазму, отчитался министр здравоохранения РБ Максим Забелин. Он напомнил, что плазма крови выздоровевших от коронавируса пациентов используется для лечения тяжелобольных пациентов, страдающих от этой же инфекции. Как выяснилось, в плазме таких пациентов содержится большое количество антител против вируса. Учитывая, что других лекарств и вакцин от коронавируса еще не изобретено, переливание крови остается чуть ли не единственной надеждой для тяжелобольных.