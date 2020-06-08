В Башкирии более ста человек согласились сдать «антиковидную» плазму
Об этом сообщили на сегодняшней оперативке в правительстве республики.
В Башкирии более ста человек сдали «антиковидную» плазму, отчитался министр здравоохранения РБ Максим Забелин. Он напомнил, что плазма крови выздоровевших от коронавируса пациентов используется для лечения тяжелобольных пациентов, страдающих от этой же инфекции. Как выяснилось, в плазме таких пациентов содержится большое количество антител против вируса. Учитывая, что других лекарств и вакцин от коронавируса еще не изобретено, переливание крови остается чуть ли не единственной надеждой для тяжелобольных.
В Башкирии к заготовлению плазмы перенесших коронавирус начали еще 6 мая, а первое переливание крови состоялось 9 мая. Антиковидные доноры также могут рассчитывать на денежную компенсацию: 300 мл – 2500, 450 мл – 3750, 600 мл – 5 000 рублей.