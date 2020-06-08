Турция планирует возобновление авиасообщения с РФ с 15 июля

Это касается социального дистанцирования в автобусах до аэропортов, допуска в терминалы только для пассажиров, замера температуры, ношения масок в аэропортах и на бортах самолетов. Помимо этого, в качестве ручной клади можно будет взять с собой только сумки небольшого размера, а на борту пассажирам предложат специальное питание - воду и упакованную еду. Власти Турции намерены проводить сертификацию аэропортов и перевозчиков в соответствии с названными мерами.