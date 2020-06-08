Турция планирует возобновление авиасообщения с РФ с 15 июля

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В Турции рассчитывают возобновить авиасообщение с Россией с 15 июля. Такая информация приводится в сообщении управления гражданской авиации департамента авиатранспорта Турции для Росавиации.
Отмечается, что международные рейсы в ряд других стран авиаперевозчики Турции смогут возобновить уже с 10 июня.
Как пишет RNS, чтобы вновь начать полеты аэропорты и авиакомпании должны принять меры предосторожности, чтобы избежать распространение коронавирусной инфекции.
Это касается социального дистанцирования в автобусах до аэропортов, допуска в терминалы только для пассажиров, замера температуры, ношения масок в аэропортах и на бортах самолетов. Помимо этого, в качестве ручной клади можно будет взять с собой только сумки небольшого размера, а на борту пассажирам предложат специальное питание - воду и упакованную еду. Власти Турции намерены проводить сертификацию аэропортов и перевозчиков в соответствии с названными мерами.
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