Специалист рассказала о выборе полезного хлеба

Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала о правильном выборе полезного хлеба. Так, по словам специалиста, отдавать предпочтение в магазине следует хлебу из цельнозерновой муки.
Тем не менее, Лизун добавила, что такие изделия редко встречаются на полках магазинов. По ее словам, даже в “фитнес-хлебе” на первом месте в составе очень часто стоит обычная мука, сообщают “Известия”.
Диетолог считает, что белая мука не несет в себе никаких полезных элементов, а также содержит много крахмала.
Худеющий и следящим за фигурой она посоветовала не боятся муки, но выбирать только цельнозерновую.
Также Лизун рассказала и о глютене в мучных изделиях. Глютен - вещество, которое присутствует в злаках и необходимо для “склейки”. Так хлебобулочные изделия не будут крошиться. Тем не менее, у некоторых людей действительно присутствует непереносимость этого элемента. Отсюда и вытекает миф о вреде глютена, подчеркнула она. Для некоторых людей он не опасен, а мода на безглютеновое питание в скором времени может пройти.