Специалист рассказала о выборе полезного хлеба

Тем не менее, Лизун добавила, что такие изделия редко встречаются на полках магазинов. По ее словам, даже в “фитнес-хлебе” на первом месте в составе очень часто стоит обычная мука, сообщают “ Известия ”.

Также Лизун рассказала и о глютене в мучных изделиях. Глютен - вещество, которое присутствует в злаках и необходимо для “склейки”. Так хлебобулочные изделия не будут крошиться. Тем не менее, у некоторых людей действительно присутствует непереносимость этого элемента. Отсюда и вытекает миф о вреде глютена, подчеркнула она. Для некоторых людей он не опасен, а мода на безглютеновое питание в скором времени может пройти.