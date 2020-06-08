Сбербанк: девелоперы, работающие с эскроу-счетами, строят быстрее
Сегодня, 20:45ОбществоФото: google maps
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Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил о том, что региональные застройщики стали активнее воплощать свои жилпроекты, задействуя при этом эскроу-счета быстрее заявленных сроков.
РИА новости пишут, что с его слов, в ходе выдачи специалистам проектного финансирования с применением счетов эскроу Сбербанк не отмечает перекоса в сторону Москвы и Подмосковья. Спрос представляется равномерным по всей России. При этом преимущественное число застройщиков реализует проекты раньше установленных сроков.
Отмечается, что все отечественные девелоперы, которые привлекают долевые средства, с первого июля прошлого года должны работать посредством эскроу-системы, предполагающей получение клиентских средств только после передачи квартир. Вместе с тем возводить объекты они должны на банковские кредиты.
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