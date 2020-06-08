Сбербанк: девелоперы, работающие с эскроу-счетами, строят быстрее

РИА новости пишут, что с его слов, в ходе выдачи специалистам проектного финансирования с применением счетов эскроу Сбербанк не отмечает перекоса в сторону Москвы и Подмосковья. Спрос представляется равномерным по всей России. При этом преимущественное число застройщиков реализует проекты раньше установленных сроков.