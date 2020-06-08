Радий Хабиров поручил навести порядок в похоронной индустрии

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства поручил разобраться в сфере похоронных услуг. Напомним, с 6 июня кладбища республики стали открыты для посещений граждан. Радия Хабирова смутило состояние кладбищ.

— Вообще в целом надо в похоронное дело посмотреть. Какое там ценообразование, как они работают, там много вопросов. Мне много информации стекается. Ну что, придешь куда-то и «тяп-ляп» творится. Мне кажется надо переходить в глубокое изучение этой важной сферы жизни, — отметил Радий Хабиров.

Напомним, ранее Медиакорсеть рассказывала о ряде нарушений, допущенных городской администрацией и Комбинатом спецобслуживания населения. Не так давно республиканская прокуратура заинтересовалась захоронениями за территорией Дёмского кладбища. Надзорное ведомство направило обращение в городскую мэрию без контроля. А это значит, что администрация города должна устранить нарушения самостоятельно.