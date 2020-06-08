Программа «Защита дохода» Страхового Дома ВСК позволит компенсировать потерю работы
Новая программа страхования «Защита дохода» от Страхового Дома ВСК позволяет клиентам банка ВТБ при оформлении автокредита получить компенсацию на погашение займа при потере работы.
Как сообщает NewsNN.ru, застрахованному лицу также предоставят бесплатную помощь юриста по трудовому праву. Кроме этого, предусмотрена компенсация на самые необходимые бытовые расходы - оплату услуг ЖКХ и мобильной связи на сумму до 5 тысяч рублей в месяц.
Программа «Защита дохода» доступна при оформлении автокредита всем клиентам ВТБ. А при рефинансировании кредита другого банка предусмотрена скидка - 2 п.п. к базовой ставке. Участниками программы могут стать граждане РФ, которые работают на последнем месте не менее трёх месяцев и имеют общий трудовой стаж не менее года.
Кроме этого, Страховой Дом ВСК ранее предлагал своим клиентам оформление полиса ОСАГО без свидетельства о техосмотре и диагностической карты. Это правило действует до 30 сентября текущего года. Такой способ оформления полиса ОСАГО стало возможным после внесения российским президентом изменений в законодательство 25 мая.