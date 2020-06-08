Программа «Защита дохода» Страхового Дома ВСК позволит компенсировать потерю работы

Как сообщает NewsNN.ru, застрахованному лицу также предоставят бесплатную помощь юриста по трудовому праву. Кроме этого, предусмотрена компенсация на самые необходимые бытовые расходы - оплату услуг ЖКХ и мобильной связи на сумму до 5 тысяч рублей в месяц.

Программа «Защита дохода» доступна при оформлении автокредита всем клиентам ВТБ. А при рефинансировании кредита другого банка предусмотрена скидка - 2 п.п. к базовой ставке. Участниками программы могут стать граждане РФ, которые работают на последнем месте не менее трёх месяцев и имеют общий трудовой стаж не менее года.