Минздрав Башкирии сообщил о тяжелобольных коронавирусом

По оперативным данным ведомства, к настоящему моменту подтверждено 4017 случаев коронавирусной инфекции. За сутки, напомним, рост составил 89 человек.

В стационарах региона лечатся 1086 человек, в тяжелой форме заболевание проходит у 33 пациентов, из них семеро поместили на аппараты ИВЛ. Амбулатнорно от COVID-19 с легкой формой заболевания лечатся 1460 человек. Полностью выздоровели всего 1453 человека, за сутки выписали 16 человек. Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано, их по-прежнему 18 человек.

С внебольничной пневмонией за сутки госпитализировали 84 человека, всех обследовали на COVID-19, выписали за сутки 36 человек.