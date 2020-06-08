Мигрируем в облако: 5 полезных советов для плавного перехода
Облачные сервисы позволяют решать множество бизнес–задач, особенно в периоды кризисов, предоставляя и ПО, и вычислительную инфраструктуру, и платформенные решения.
На ИТ-рынке Башкирии меняются не только технологии, но и модели ведения бизнеса. Облака уже не являются чем-то сверхъестественным: все чаще компании отказываются от дорогостоящего «железа» в пользу аренды облачной инфраструктуры. Эту тенденцию ускорила экономическая ситуация на рынке: затраты на создание собственной ИТ-инфраструктуры увеличиваются, тогда как облачные сервисы позволяют существенно экономить, до 25-30% ежемесячно.
Зачем переносить бизнес-процессы в облака
Облачные сервисы позволяют решать множество бизнес–задач, особенно в периоды кризисов, предоставляя и ПО, и вычислительную инфраструктуру, и платформенные решения. Для этого не обязательно инвестировать огромные суммы в собственные ИТ-площадки — выгоднее воспользоваться услугами облачных провайдеров. Миграция в облако позволяет сфокусироваться на развитии бизнеса, не расходуя дополнительные ресурсы на оборудование и обслуживающих его ИТ-специалистов. Рассмотрим самый простой кейс — вы только открыли свой бизнес и все процессы укладываете в рамках возможностей EXEL. Но со временем количество данных вашего предприятия будет увеличиваться. Вы задумаетесь об их безопасном хранении, резервном копировании и оптимизации затрат. Все три задачи с лёгкостью закроет аренда облачных ресурсов.
Перед миграцией в облако у вас могут возникнуть вопросы. Использовать ли мультиоблачный подход или выбрать одного провайдера, какие именно рабочие процессы перебрасывать и как наилучшим образом использовать преимущества таких решений? Облегчить переезд вам помогут приведенные ниже советы.
Совет № 1. Выбирайте провайдера тщательно
К выбору поставщика услуг нужно отнестись серьёзно. Правильный выбор провайдера обеспечит развитие вашего бизнеса и быструю окупаемость. Соответственно, он должен быть компетентным, ответственным и надежным. Проведите анализ рынка, сравните доступные варианты. Не ориентируйтесь только на стоимость. Крупные российские провайдеры предлагают клиентам как классический IaaS (Infrastructure as a Service), так и целый комплекс облачных сервисов на его основе. К примеру, это такие сервисы, как антивирус, WAF из облака, защита от DDoS-атак, объектное хранение, почта и диск.
Кроме того, качественный провайдер обеспечивает физическую безопасность своих дата-центров, которые являются современными цифровыми крепостями. Защищенность и доступность ваших данных в облаках даже выше, чем при использовании собственной инфраструктуры: вы не столкнетесь с отсутствием резервных источников питания, с нелицензионным ПО и несвоевременной технической поддержкой, а также получите защиту от кибератак. Обязательно следует обратить внимание на техподдержку.
Российским клиентам западных провайдеров часто приходится подолгу ждать ответов на свои вопросы, а также общаться на иностранном языке. Отечественные провайдеры прекрасно специализируются на местном рынке, говорят с клиентами на одном языке и оперативно решают возникающие вопросы. Желательно также выбирать такого провайдера, который оказывает услуги ИТ-аутсорсинга в части администрирования инфраструктуры и проектной работы, такой, например, как миграция. У многих провайдеров подобные сервисы называются professional и managed services. Такие компетенции есть у многих, в том числе у #CloudMTS.
Совет№ 2. Определитесь со схемой миграции
Нужно определиться со схемой и инструментами миграции, а также подходящим типом облака: публичное, частное или гибридное (к слову, наиболее популярный вариант — гибридное облако, позволяющее оставлять часть данных внутри периметра компании). Есть две схемы миграции — полная и частичная. При полной миграции в облако переносится вся ИТ-инфраструктура компании. Если мигрировать решила крупная компания с большим числом ИТ-систем, то обязательно составляется дорожная карта, которая определяет очередность переноса сервисов.
Совет № 3. Проведите сбор информации
Соберите всю информацию о правах, почтовых ящиках, параметрах переадресаций и другую конфигурацию. Эти данные помогут провайдеру воссоздать идентичную конфигурацию на базе облачной площадки. Это поможет сделать переход в облака максимально безболезненным.
Совет № 4. Тестируйте систему
Еще один важный момент — проведение тестовой миграции, которая необходима для оценки соответствия потребностям компании выбранных облачных ресурсов и их производительности. Далее можно приступить к настройке VPN-канала между площадкой компании и облаком провайдера. Если потребуется, — то построить каналы. Также предстоит определить требования к времени допустимой остановки сервисов и соотнести их с тем, что предлагает провайдер. Они должны быть минимальны.
Если тестирование признано успешным, то можно приступать к плановой миграции. В зависимости от сложности переносимых систем и объема данных, процесс миграции может занимать от нескольких минут до месяца. После того, как миграция благополучно проведена, облачная инфраструктура запускается в тестовом режиме и только потом переводится в промышленную эксплуатацию.
Совет № 5. Внедряйте облачные решения и начинайте экономить до 30% ежемесячно
Если тестирование признано успешным, то можно приступать к плановой миграции. В зависимости от сложности переносимых систем и объема данных, процесс миграции может занимать от нескольких минут до месяца. После того, как миграция благополучно проведена, облачная инфраструктура запускается в тестовом режиме, только потом переводится в промышленную эксплуатацию.
Специалисты МТС считают, что бизнес после перехода в облако может сэкономить до 30% ежемесячно. Вы платите за ежемесячную подписку, от которой можете легко отказаться. Вам не навязывают дополнительные продукты и объемы, которые не нужны сейчас вашему бизнесу. Кроме того, нет необходимости покупать впрок место для хранения данных. Объем облака увеличивается постепенно, по мере роста объема вашей информации. Аренда виртуальных серверов обходится пользователю значительно дешевле: бизнес экономит от 20% до 30% на ежемесячных расходах.