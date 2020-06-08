Мигрируем в облако: 5 полезных советов для плавного перехода

На ИТ-рынке Башкирии меняются не только технологии, но и модели ведения бизнеса. Облака уже не являются чем-то сверхъестественным: все чаще компании отказываются от дорогостоящего «железа» в пользу аренды облачной инфраструктуры. Эту тенденцию ускорила экономическая ситуация на рынке: затраты на создание собственной ИТ-инфраструктуры увеличиваются, тогда как облачные сервисы позволяют существенно экономить, до 25-30% ежемесячно.

Зачем переносить бизнес-процессы в облака

Облачные сервисы позволяют решать множество бизнес–задач, особенно в периоды кризисов, предоставляя и ПО, и вычислительную инфраструктуру, и платформенные решения. Для этого не обязательно инвестировать огромные суммы в собственные ИТ-площадки — выгоднее воспользоваться услугами облачных провайдеров. Миграция в облако позволяет сфокусироваться на развитии бизнеса, не расходуя дополнительные ресурсы на оборудование и обслуживающих его ИТ-специалистов. Рассмотрим самый простой кейс — вы только открыли свой бизнес и все процессы укладываете в рамках возможностей EXEL. Но со временем количество данных вашего предприятия будет увеличиваться. Вы задумаетесь об их безопасном хранении, резервном копировании и оптимизации затрат. Все три задачи с лёгкостью закроет аренда облачных ресурсов.

Перед миграцией в облако у вас могут возникнуть вопросы. Использовать ли мультиоблачный подход или выбрать одного провайдера, какие именно рабочие процессы перебрасывать и как наилучшим образом использовать преимущества таких решений? Облегчить переезд вам помогут приведенные ниже советы.

Совет № 1. Выбирайте провайдера тщательно

К выбору поставщика услуг нужно отнестись серьёзно. Правильный выбор провайдера обеспечит развитие вашего бизнеса и быструю окупаемость. Соответственно, он должен быть компетентным, ответственным и надежным. Проведите анализ рынка, сравните доступные варианты. Не ориентируйтесь только на стоимость. Крупные российские провайдеры предлагают клиентам как классический IaaS (Infrastructure as a Service), так и целый комплекс облачных сервисов на его основе. К примеру, это такие сервисы, как антивирус, WAF из облака, защита от DDoS-атак, объектное хранение, почта и диск.

Кроме того, качественный провайдер обеспечивает физическую безопасность своих дата-центров, которые являются современными цифровыми крепостями. Защищенность и доступность ваших данных в облаках даже выше, чем при использовании собственной инфраструктуры: вы не столкнетесь с отсутствием резервных источников питания, с нелицензионным ПО и несвоевременной технической поддержкой, а также получите защиту от кибератак. Обязательно следует обратить внимание на техподдержку.

Российским клиентам западных провайдеров часто приходится подолгу ждать ответов на свои вопросы, а также общаться на иностранном языке. Отечественные провайдеры прекрасно специализируются на местном рынке, говорят с клиентами на одном языке и оперативно решают возникающие вопросы. Желательно также выбирать такого провайдера, который оказывает услуги ИТ-аутсорсинга в части администрирования инфраструктуры и проектной работы, такой, например, как миграция. У многих провайдеров подобные сервисы называются professional и managed services. Такие компетенции есть у многих, в том числе у #CloudMTS.

Совет№ 2. Определитесь со схемой миграции

Нужно определиться со схемой и инструментами миграции, а также подходящим типом облака: публичное, частное или гибридное (к слову, наиболее популярный вариант — гибридное облако, позволяющее оставлять часть данных внутри периметра компании). Есть две схемы миграции — полная и частичная. При полной миграции в облако переносится вся ИТ-инфраструктура компании. Если мигрировать решила крупная компания с большим числом ИТ-систем, то обязательно составляется дорожная карта, которая определяет очередность переноса сервисов.

Совет № 3. Проведите сбор информации

Соберите всю информацию о правах, почтовых ящиках, параметрах переадресаций и другую конфигурацию. Эти данные помогут провайдеру воссоздать идентичную конфигурацию на базе облачной площадки. Это поможет сделать переход в облака максимально безболезненным.

Совет № 4. Тестируйте систему

Еще один важный момент — проведение тестовой миграции, которая необходима для оценки соответствия потребностям компании выбранных облачных ресурсов и их производительности. Далее можно приступить к настройке VPN-канала между площадкой компании и облаком провайдера. Если потребуется, — то построить каналы. Также предстоит определить требования к времени допустимой остановки сервисов и соотнести их с тем, что предлагает провайдер. Они должны быть минимальны.

Если тестирование признано успешным, то можно приступать к плановой миграции. В зависимости от сложности переносимых систем и объема данных, процесс миграции может занимать от нескольких минут до месяца. После того, как миграция благополучно проведена, облачная инфраструктура запускается в тестовом режиме и только потом переводится в промышленную эксплуатацию.

Совет № 5. Внедряйте облачные решения и начинайте экономить до 30% ежемесячно

Если тестирование признано успешным, то можно приступать к плановой миграции. В зависимости от сложности переносимых систем и объема данных, процесс миграции может занимать от нескольких минут до месяца. После того, как миграция благополучно проведена, облачная инфраструктура запускается в тестовом режиме, только потом переводится в промышленную эксплуатацию.